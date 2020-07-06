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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 19:06
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

Yaz sezonuyla birlikte Atv'de izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah, eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı olan dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Dizide Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlunu canlandıran Ekin Mert Daymaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri çekti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ekin Mert Daymaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

BURCU ÖZBERK - 162 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Gençliğim Eyvah’ın Ahmet’i Ekin Mert Daymaz herkesi şaşırttı!

ENGİN AKYÜREK 187 CM