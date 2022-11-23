23 Kasım 2022, Çarşamba
Gecenin Ucunda'nın şifacı Sara'sı Özge Özder'den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk
Kızları Luna'yı kucağına alarak ilk defa annelik duygusunu yaşayan Gecenin Ucunda'nın şifacısı Sara'sı Özge Özder, Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Tek başına alışverişe çıkan Özder, geçen gün Akmerkez'de objektiflere yakalandı. Ailece domuz gribine yakalandıklarını dile getiren oyuncu, "40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik" açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:55
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