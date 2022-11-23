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Haberler Galeri Gecenin Ucunda'nın şifacı Sara'sı Özge Özder'den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Gecenin Ucunda'nın şifacı Sara'sı Özge Özder'den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Kızları Luna'yı kucağına alarak ilk defa annelik duygusunu yaşayan Gecenin Ucunda'nın şifacısı Sara'sı Özge Özder, Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Tek başına alışverişe çıkan Özder, geçen gün Akmerkez'de objektiflere yakalandı. Ailece domuz gribine yakalandıklarını dile getiren oyuncu, "40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:55
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Gecenin Ucunda’nın şifacı Sara’sı Özge Özder’den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2018 yılında nikah masasına oturan ikili, 2021'de kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

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Gecenin Ucunda’nın şifacı Sara’sı Özge Özder’den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerinin beşinci yılını kutlayan çiftten Güleryüz, duygularını şöyle dile getirmişti:

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Gecenin Ucunda’nın şifacı Sara’sı Özge Özder’den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Sizinle bir ömür artık bana az gelecek. Her geçen gün sana bağlılığım ve tutkum daha da artıyor. Hep 'Keşke bir 10 sene önce girseydim hayatına' diyorum.

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Gecenin Ucunda’nın şifacı Sara’sı Özge Özder’den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak kendisine mesaj atan bir kullanıcıyı, eşini etiketleyerek ifşa etmişti.

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Gecenin Ucunda’nın şifacı Sara’sı Özge Özder’den korkutan açıklama: Ailece domuz gribi olduk

Evli ve bir çocuk annesi oyuncu, sosyal medyadan kendisiyle tanışmak istediğini söyleyen Hamit adlı kullanıcının, "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" şeklindeki mesajını yayınlamıştı.