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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Garip filminin 'Fatoş'uydu! Son haliyle şaşkına çevirdi Garip filminin 'Fatoş'uydu! Son haliyle şaşkına çevirdi
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip filmiyle ünlenen Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Garip filmi Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisiydi. Filmde yer alan oyuncular da yıllarca filmdeki rolleriyle tanındı. Garip filminin çocuk oyuncusu Fatoş'u canlandıran Ece Alton da o oyunculardan biri oldu. Herkesin çocukluğunu bildiği oyuncunun şimdiki görüntüsünü görenler 'yok artık' dedirtti. Peki Garip filmindeki Fatoş rolüyle büyük beğeni kazanan Ece Alton yıllar sonra nasıl görünüyor? Türkiye'nin merak ettiği Ece Alton'un son hali...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 05:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 05:13
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'in minik yıldızı Ece Alton, son haliyle magazin dünyasını salladı. Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton, kamera ile tanıştığında henüz 6 yaşındaydı. Performansı ile milyonları ağlattı.
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Minik Ece Alton'un yıllar sonra ortaya çıkmasıyla herkes şaşkına döndü. İşte Çocuk ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.
Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"
Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.