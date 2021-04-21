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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, yaptığı paylaşımla Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:14
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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisi için uçak kiralamasına gelen tepkilerin ardından yeni açıklama yapmış ve "En iyisini hak ediyorum" demişti.

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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Subaşı'nın, "En bu açıklamasına göndermede bulundu.

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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

"EN İYİSİNİ HAK ETMİYORLAR MI?"

Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" notunu düştü.

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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi

"DÜNYADA VARLIK BÜYÜK SINAV"

Özçelik sözlerine; "Allah hepimize sahip olduğumuz sağlığı, varlığı, enerjiyi; O'nun ilmi ile hayırda harcamaya nasip etsin. Bu dünyada yokluk büyük sınav, varlık daha da büyük sınav..." şeklinde devam etti.