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Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na ‘uçak’ göndermesi
Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, yaptığı paylaşımla Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:14
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