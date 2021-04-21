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Müge Anlı'nın hangi dizide rol aldığını öğrenince çok şaşıracaksınız
Müge Anlı adeta 10 parmağında 10 marifet olduğunu yine kanıtladı. Yıllardır başarıyla sürdürüğü programının yanı sıra bir de diziye konuk olan Müge Anlı, 'benim' diyen oyunculara taş çıkarttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla binlerce insana umut olan Müge Anlı, kadın erkek 7'den 70'e milyonların sevgisini kazandı. ATV'nin en önemli yüzlerinden olan Müge Anlı'nın rol aldığı diziyi ise pek hatırlayan olmaz. Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 00:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 00:17
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