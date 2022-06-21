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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Uğur Pektaş daha sonra Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Dizi setinde tanışan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu. 2008-2011 yılları arasında evli kalan çift, ayrılmalarının ardından sanat dünyasından da elini eteğini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski eşler, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali olay oldu. Kameralardan uzak büyüyen Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 21.06.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 16:11
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra yıllarını ayıran ikilinin Murathan adında bir çocuğu olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

Evliliklerini sonlandırmasının ardından sanat dünyasından elini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti.

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti