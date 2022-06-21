Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olay oldu! Son hali şoke etti

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Uğur Pektaş daha sonra Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Dizi setinde tanışan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu. 2008-2011 yılları arasında evli kalan çift, ayrılmalarının ardından sanat dünyasından da elini eteğini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski eşler, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali olay oldu. Kameralardan uzak büyüyen Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...