Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın yıllar sonraki hali gündem oldu! Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş...

Boşandıktan sonra yeniden barışan ünlü çift Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, rol aldıkları Arka Sokaklar dizisinde ilişkilerine başlamıştı. Genç çiftin bu evlilikten Murathan adında bir de çocukları oldu ancak bir süre sonra anlaşamayıp boşandılar. Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezerken, Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Sosyal medya takipçileri tarafından gündeme taşınan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın fotoğrafları magazin dünyasının gündemi oldu.