Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın son görüntüsüyle şoke etti! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı...

Pınar Aydın katıldığı ses yarışmasıyla ünlü olduktan sonra Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Yarışmada 3. olduktan sonra oyunculuğa başlayan Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Milyonların takip ettiği isim haline gelen Pınar Aydın, bir süredir sanat dünyasından uzak yaşıyor. Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın, evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Adeta elini eteğini sanat camiasından çeken Pınar Aydın, şimdilerde İstanbul dışında yaşıyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ve yeni işi...