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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

Türkiye'nin ciğerini yakan deprem felaketi sonrası afet bölgesine koşan Gamze Özçelik ve ekibi depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Özçelik çadırkent ve konteyner kurulumları için çalışmaya başladı. Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 13:39
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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı:

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

"Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor."

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yüzyılın afetinin ilk gününden beri deprem bölgesinde görev alıyor. Özçelik, şimdi de konteyner kent yaptırmak için kolları sıvadı.