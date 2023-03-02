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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Elleriyle kurdu
Türkiye'nin ciğerini yakan deprem felaketi sonrası afet bölgesine koşan Gamze Özçelik ve ekibi depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Özçelik çadırkent ve konteyner kurulumları için çalışmaya başladı. Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik'in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı.