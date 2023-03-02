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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aldatmak'ın oyuncuları da gündeme oturcu. Dizide Tolga karakterine hayat veren Caner Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:53
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

Aldatmak dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle gündeme oturan Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

Dizideki performansıyla adından söz ettiren Şahin bakın bir zamanlar kiminle aşk yaşamış…

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

İşte Caner Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

SARP LEVENDOĞLU - DEMET EVGAR

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

GÖKÇE BAHADIR – ALİ SUNAL