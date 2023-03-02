Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı! Meğer bir zamanlar...

Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aldatmak'ın oyuncuları da gündeme oturcu. Dizide Tolga karakterine hayat veren Caner Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...