KAHKAHALARLA PAYLAŞTI

Gamze Erçel'in de eşinin paylaşımını kendi hesabından yeniden yayınlaması, çiftin bu konudaki eğlenceli tavrını gözler önüne serdi.

Caner Yıldırım, bir başka paylaşımında ise yaşananları kahkahalarla anlattı. Herkesin Gamze Erçel'i arayarak kendilerine söylenen ismin doğru olup olmadığını sorduğunu belirten Yıldırım, bir arkadaşlarına bebeklerinin adını 'Turuncu' olarak söylediklerini de itiraf etti. Bu açıklama takipçilerini güldürdü.