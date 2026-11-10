Bebeklerinin adını sır gibi saklamışlar! Gamze Erçel ve Caner Yıldırım muhbirin peşine düştü!
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, kızının isminin Elisa olacağı iddialarını yalanladı. Yakın çevresindeki herkese farklı isimler söylediklerini açıklayan Erçel, isim bilgisini kimin sızdırdığını bulmak için harekete geçti.
Hande Erçel'in ablası olarak tanınan Gamze Erçel, Nisan 2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştirmişti. Çift, aynı yılın aralık ayında ilk kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı. Minik Mavi'nin isminde yer alan Aylin, Gamze ve Hande Erçel'in 2019 yılında kaybettikleri anneleri Aylin Erçel'e duyulan özlemi taşıyor.
İkinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebeklerinin cinsiyetini ağustos ayında evlerinde düzenledikleri küçük bir partiyle açıklamıştı.
Erkek bebek bekleyen Caner Yıldırım'ın tahmininin aksine, Gamze Erçel ve kızları Mavi'nin kız bebek tahmini doğru çıkmış, pastadan pembe renk yükselmişti. Ekim ayının sonunda ise ünlü dostlarının katıldığı bir baby shower partisiyle bu heyecanlarını kutlamışlardı.
HERKESE FARKLI İSİMLER SÖYLEMİŞLER
Ancak çiftin ikinci kızlarının ismi, son günlerde magazin gündeminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Sosyal medyada bebeğin adının Elisa olacağı yönünde haberler çıkınca Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.
"ŞİMDİ MUHBİRİ BULMA VAKTİ"
'Bebeğin adı belli oldu' başlığıyla yayılan Elisa iddiasına Instagram üzerinden yanıt veren Caner Yıldırım, paylaştığı hikâyede kızlarının adının Elisa olmadığını açıkladı. Yıldırım, çevrelerindeki herkese farklı isimler söylediklerini belirterek notlarına bakıp kime hangi ismi söylediklerini kontrol edeceklerini ve böylece haberin kaynağını bulmaya çalışacaklarını esprili bir dille anlattı.