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Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasına damga vuran Ebru Gündeş, bu kez müzik kariyeriyle değil lüks tarzıyla adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının günlük kombininde tercih ettiği parçaların dudak uçuklatan fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı 1

'Demir Attım Yalnızlığa' ve 'Araftayım' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta yorumcu Ebru Gündeş, yalnızca sahne performanslarıyla değil, özel hayatı ve imajındaki dikkat çekici değişimlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı 2

SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarda zayıflayan görünümüyle de dikkat çekmişti.

Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı 3

Ünlü sanatçı, bu kez sade tarzını tamamlayan lüks aksesuarlarıyla magazin gündemine geldi.

Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı 4

SADELİK İÇİNDE GİZLİ SERVET

Ünlü sanatçının kolundaki dünyaca ünlü bir markaya ait saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü. Spor tarzını tamamlayan yeşil kazağının fiyatının ise yaklaşık 100 bin TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı 5

NEREDEYSE BİR EV DEĞERİNDE!

Takipçilerinin bir kısmı, tek bir saat için bu kadar yüksek bir meblağ ödenmesini fazla bulurken, ünlü sanatçının lüks tercihi kısa sürede çok konuşulan konular arasına girdi.

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