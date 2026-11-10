Ebru Gündeş'in sade tarzındaki milyonluk detay ortaya çıktı

Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasına damga vuran Ebru Gündeş, bu kez müzik kariyeriyle değil lüks tarzıyla adından söz ettirdi. Ünlü sanatçının günlük kombininde tercih ettiği parçaların dudak uçuklatan fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

'Demir Attım Yalnızlığa' ve 'Araftayım' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta yorumcu Ebru Gündeş, yalnızca sahne performanslarıyla değil, özel hayatı ve imajındaki dikkat çekici değişimlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ Daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarda zayıflayan görünümüyle de dikkat çekmişti.

Ünlü sanatçı, bu kez sade tarzını tamamlayan lüks aksesuarlarıyla magazin gündemine geldi.

SADELİK İÇİNDE GİZLİ SERVET Ünlü sanatçının kolundaki dünyaca ünlü bir markaya ait saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü. Spor tarzını tamamlayan yeşil kazağının fiyatının ise yaklaşık 100 bin TL olduğu iddia edildi.