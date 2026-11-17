Bülent Serttaş'ın estetik itirafı gündem oldu! Yüzünde neler yaptırdı?

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Serttaş, yüzüne yaptırdığı estetik işlemleri ilk kez tek tek anlattı. Göz kapaklarına müdahale edildiğini ve göz çevresine botoks yaptırdığını açıklayan ünlü türkücü, değişiminin perde arkasını paylaştı.

Bülent Serttaş, 1983 yılından bu yana sahnelerde yer alan ve verdiği kilolarla da gündeme gelen türkücüler arasında yer alıyor.

NASIL KEŞFETİLDİ? Elazığ doğumlu Bülent Serttaş, 1983 yılında çeşitli mekânlarda sahne alarak müzik hayatına adım attı. Adana'daki bir gazinoda seslendirdiği şarkılarla Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen sanatçı, türkü ve arabesk yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik kariyerinin yanı sıra Çakallarla Dans ve Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol alarak beyaz perdede de boy gösterdi.

Son yıllarda verdiği kilolar ve değişen imajıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü türkücü, bu kez yüzündeki değişim hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

YÜZÜNE BAKIN NELER YAPTIRMIŞ Estetik yaptırıp yaptırmadığı merak edilen Bülent Serttaş, konuya ilişkin soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Göz kapaklarına müdahale edildiğini belirten şarkıcı, yüzüne başka bir işlem yaptırmadığını, yalnızca göz kenarlarına botoks uygulattığını söyledi.