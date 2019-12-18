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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

Aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş, söylentiler yakın arkadaş olan Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz'in arasını açmıştı. İkilinin geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkarken görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddialarını güçlendirmişti. Aybüke Pusat konu hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 13:40
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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Aybüke Pusat ile aynı dizde buluştu. Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddiaları magazin gündemine geldi.

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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

Dilan Çiçek Deniz, yaşananların ardından bir dönem sıkı dostu olan Aybüke Pusat'ı hayatından sildi. Sosyal medyada takibi bıraktı ve engelledi.

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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz hafta Furkan Andıç ile havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Aybüke Pusat, dün akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi.

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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aybüke Pusat, çıkan haberlerin ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu

İşte Aybüke Pusat'ın açıklaması:

"Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik."