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Furkan Andıç’la aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu
Aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş, söylentiler yakın arkadaş olan Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz'in arasını açmıştı. İkilinin geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkarken görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddialarını güçlendirmişti. Aybüke Pusat konu hakkında ilk kez sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 13:40
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