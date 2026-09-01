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Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki fark, sosyal medyada gündem oldu.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 1

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gözde Seda Altuner, özellikle Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazındı. Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Paramparça, Avlu ve Söz gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 2

Altuner'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz oldu.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 3

Ardından Kirli Sepeti ve Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan oyuncu, Sandık Kokusunda Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin kız kardeşi Gülnaz Başkaya'ya hayat verdi.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 4

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyunculuğu ve neşeli enerjisiyle tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuner'in son paylaşımlarındaki değişim, takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Geçmiş yıllardaki görüntüleriyle son hali yan yana getirilen oyuncunun yüz hatlarının belirginleştiği ve gözle görülür şekilde kilo verdiği görüldü.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 5

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle siyah elbisesiyle verdiği son pozlar kısa sürede magazin sayfalarında da yer aldı. Altuner'in yeni görünümünü beğenen takipçileri, başarılı oyuncunun yıllar içinde adeta bambaşka bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 6

Paylaşımların altına "10 yaş gençleşmiş", "Tanımakta zorlandım" ve "İnanılmaz değişmiş" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 7

ESKİ HALİ DE ŞAŞIRTTI

Öte yandan Gözde Seda Altuner'in yıllar önceki hali de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 8

Altuner'in o dönemki görüntülerinde koyu renk saçları ve günümüzdeki haline kıyasla daha zayıf görünümü dikkat çekti. Yıllar içindeki saç ve stil değişiminin yanı sıra oyuncunun fiziksel değişimi de hayranlarını şaşırttı.

Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi 9

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Ünv.Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazandı. Oyuncu olma hayali daha ağır bastığı için 2 yıl sonunda bu bölümden ayrıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nün konservatuvar sınavlarına girerek kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

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