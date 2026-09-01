Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi

Paylaşımların altına "10 yaş gençleşmiş", "Tanımakta zorlandım" ve "İnanılmaz değişmiş" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

ESKİ HALİ DE ŞAŞIRTTI Öte yandan Gözde Seda Altuner'in yıllar önceki hali de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Altuner'in o dönemki görüntülerinde koyu renk saçları ve günümüzdeki haline kıyasla daha zayıf görünümü dikkat çekti. Yıllar içindeki saç ve stil değişiminin yanı sıra oyuncunun fiziksel değişimi de hayranlarını şaşırttı.