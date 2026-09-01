Eski ve yeni hali şaşırttı: Gözde Seda Altuner tığ gibi inceldi
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki fark, sosyal medyada gündem oldu.
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gözde Seda Altuner, özellikle Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazındı. Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Paramparça, Avlu ve Söz gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı.
Altuner'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz oldu.
Ardından Kirli Sepeti ve Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan oyuncu, Sandık Kokusunda Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin kız kardeşi Gülnaz Başkaya'ya hayat verdi.
SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Başarılı oyunculuğu ve neşeli enerjisiyle tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuner'in son paylaşımlarındaki değişim, takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Geçmiş yıllardaki görüntüleriyle son hali yan yana getirilen oyuncunun yüz hatlarının belirginleştiği ve gözle görülür şekilde kilo verdiği görüldü.
VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ
Özellikle siyah elbisesiyle verdiği son pozlar kısa sürede magazin sayfalarında da yer aldı. Altuner'in yeni görünümünü beğenen takipçileri, başarılı oyuncunun yıllar içinde adeta bambaşka bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.