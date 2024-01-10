10 Ocak 2024, Çarşamba
Fransa'nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin
2023 Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın Eurovision'a katılmasına izin verilmediğini anımsatan sanatçı, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız. Bölgenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik hesaplı ve kasıtlı bir girişime tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:06
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