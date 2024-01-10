Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

Eurovision'un siyasi bir yarışma olduğunu ve sanatçıların konuşmaktan ciddi anlamda korktuğunu savunan La Zarra, "Ancak seyirci isterse, dağları yerinden oynatabilir. Karşılaştığım seyirci sevgi ve güç doluydu, bu nedenle size de çağrıda bulunuyorum." diyerek, tıpkı Rusya gibi İsrail'in de Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu.