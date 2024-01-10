10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fransa'nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

Fransa'nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

2023 Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın Eurovision'a katılmasına izin verilmediğini anımsatan sanatçı, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız. Bölgenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik hesaplı ve kasıtlı bir girişime tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:06
  • 1
  • 7
Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

La Zarra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Eurovision'a katıldığı sırada sevgi dolu olağanüstü bir seyirciyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hem katılımcılar hem seyirciler, hepimiz barış ve sevgiyi aktaran müzikle bir olmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

Rusya'nın Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verilmediğini anımsatan sanatçı La Zarra, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız. Bölgenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik hesaplı ve kasıtlı bir girişime tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

  • 3
  • 7
Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

Eurovision'un siyasi bir yarışma olduğunu ve sanatçıların konuşmaktan ciddi anlamda korktuğunu savunan La Zarra, "Ancak seyirci isterse, dağları yerinden oynatabilir. Karşılaştığım seyirci sevgi ve güç doluydu, bu nedenle size de çağrıda bulunuyorum." diyerek, tıpkı Rusya gibi İsrail'in de Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu.

  • 4
  • 7
Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

La Zarra, sosyal medya kullanıcılarından, yarışmanın sosyal medya sayfalarını etiketleyerek, "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği zulümlerinden dolayı yarışmadan diskalifiye edilmesini veya yasaklanmasını istemelerini" talep etti.

  • 5
  • 7
Fransa’nın Eurovision temsilcisi La Zarra’dan İsrail tepkisi: Men edilsin

İZLANDA'DAN DA İSRAİL'İ BOYKOT ÇAĞRISI

İzlanda'da müzisyenler derneği geçen ay ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı. İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti.