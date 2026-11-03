Forbes'un, ölümünden sonra en çok kazanan ünlüler listesini yayımlaması gündeme oturdu. Sabah yazarı Mevlüt Tezel de aynı soruyu Türkiye için sordu ve arabeskten Anadolu rock'a uzanan efsane isimlerin telif gelirlerini köşesine taşıdı.

Jones'un mirasçıları, Mart 2026'da sanatçının müzik kataloğundaki haklarının büyük bölümünü HarbourView Equity Partners'a sattı. Forbes, anlaşmanın değerini yaklaşık 150 milyon dolar olarak tahmin ediyor.

Michael Jackson'ın "Thriller" albümü ve Frank Sinatra'nın "Fly Me to the Moon" şarkısı gibi önemli müzik projelerinde çalışan Quincy Jones, kariyeri boyunca Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis ve Aretha Franklin gibi efsane isimlerle de çalıştı.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in 3 Kasım 2026 tarihli yazısında dikkat çektiği isimler ve telif gelirleri şöyle:

Edebiyat dünyasından Dr. Seuss ise 80 milyon dolarlık gelirle hayatını kaybeden ünlüler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Forbes'un değerlendirmesinde, müzik kataloglarının satışı, telif hakları, sinema yapımları, sahne gösterileri ve marka lisanslarının hayatını kaybeden ünlülerin mirasları için başlıca gelir kaynakları olmaya devam ettiği belirtildi.

Listede yer alan diğer isimler ve gelirleri şöyle sıralandı:

TÜRKİYE'DE HAYATINI KAYBEDEN SANATÇILARIN TELİF GELİRLERİ NE KADAR?

Forbes'un listesi gündeme gelince Türkiye'de en çok kazanan hayatını kaybetmiş şarkıcılar da merak konusu oldu. Ferdi Tayfur mu, Ahmet Kaya mı, Barış Manço mu, Zeki Müren mi, Müslüm Gürses mi?

Halkın hafızasına kazınan bu isimlerin eserleri, bugün dijital platformlar (Spotify, YouTube vb.), televizyon gösterimleri, radyo yayınları ve mekân lisanslamaları sayesinde her yıl düzenli bir ekonomik büyüklük yaratıyor.

Sanatçıların telif gelirlerinde en büyük sıçramalar ise genellikle hayatlarının bir filme konu olmasıyla gerçekleşiyor.