Forbes'un ölümünden sonra en çok kazanan ünlüler listesi gündem olurken, Türkiye'de de hayatını kaybeden efsane sanatçıların telif gelirleri merak konusu oldu. Ferdi Tayfur'dan Barış Manço'ya, Müslüm Gürses'ten Zeki Müren'e uzanan isimlerin eserleri, yıllar sonra bile mirasçılarına kazanç sağlamaya devam ediyor.
Forbes'un, ölümünden sonra en çok kazanan ünlüler listesini yayımlaması gündeme oturdu. Sabah yazarı Mevlüt Tezel de aynı soruyu Türkiye için sordu ve arabeskten Anadolu rock'a uzanan efsane isimlerin telif gelirlerini köşesine taşıdı.
Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in 3 Kasım 2026 tarihli yazısında dikkat çektiği isimler ve telif gelirleri şöyle:
"Listenin zirvesinde, 2024 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden efsanevi müzik yapımcısı Quincy Jones yer aldı.
Michael Jackson'ın "Thriller" albümü ve Frank Sinatra'nın "Fly Me to the Moon" şarkısı gibi önemli müzik projelerinde çalışan Quincy Jones, kariyeri boyunca Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis ve Aretha Franklin gibi efsane isimlerle de çalıştı.
Jones'un mirasçıları, Mart 2026'da sanatçının müzik kataloğundaki haklarının büyük bölümünü HarbourView Equity Partners'a sattı. Forbes, anlaşmanın değerini yaklaşık 150 milyon dolar olarak tahmin ediyor.
MİCHAEL JACKSON İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
2009'daki ölümünden bu yana listenin zirvesinde yer alan Michael Jackson'ın, 2027'de yeniden ilk sıraya yükselmesi bekleniyor.
Edebiyat dünyasından Dr. Seuss ise 80 milyon dolarlık gelirle hayatını kaybeden ünlüler arasında üçüncü sırada yer aldı.
Listede yer alan diğer isimler ve gelirleri şöyle sıralandı:
Elvis Presley: 75 milyon dolar
Dolly Parton: 46 milyon dolar
Bob Marley: 25 milyon dolar
Prince: 24 milyon dolar
Diane Keaton: 22 milyon dolar
John Lennon: 18 milyon dolar
George Harrison: 15 milyon dolar
Jimmy Buffett: 15 milyon dolar
Kobe Bryant: 14 milyon dolar
Arnold Palmer: 13 milyon dolar
Forbes'un değerlendirmesinde, müzik kataloglarının satışı, telif hakları, sinema yapımları, sahne gösterileri ve marka lisanslarının hayatını kaybeden ünlülerin mirasları için başlıca gelir kaynakları olmaya devam ettiği belirtildi.
TÜRKİYE'DE HAYATINI KAYBEDEN SANATÇILARIN TELİF GELİRLERİ NE KADAR?
Forbes'un listesi gündeme gelince Türkiye'de en çok kazanan hayatını kaybetmiş şarkıcılar da merak konusu oldu. Ferdi Tayfur mu, Ahmet Kaya mı, Barış Manço mu, Zeki Müren mi, Müslüm Gürses mi?
Halkın hafızasına kazınan bu isimlerin eserleri, bugün dijital platformlar (Spotify, YouTube vb.), televizyon gösterimleri, radyo yayınları ve mekân lisanslamaları sayesinde her yıl düzenli bir ekonomik büyüklük yaratıyor.
Sanatçıların telif gelirlerinde en büyük sıçramalar ise genellikle hayatlarının bir filme konu olmasıyla gerçekleşiyor.
Örneğin, 2018 yılında vizyona giren ve gişe rekorları kıran "Müslüm" filminde, ünlü şarkıcıya ait 14 şarkı kullanıldığı için mirasçılarına 1,8 milyon TL telif ücreti ödendi. Sekiz yıl önce yalnızca bir filmde kullanılan şarkılar için elde edilen bu gelir, dikkat çekici değil mi?
Peki, her yıl düzenli olarak elde edilen dijital yayın teliflerinde durum nasıl?
Bazı büyük sanatçıların telif hakları, aileleri ya da kurdukları özel vakıflar aracılığıyla korunuyor ve yönetiliyor. Ancak bu gelirlerin miktarı, Türkiye'de Forbes listelerinde olduğu gibi milyar dolarlık endüstriyel verilerle değil, miras hukuku ve özel mülkiyet kapsamında gizli tutuluyor.
450 MİLYON TL'LİK TELİF
Aynı durum, besteci, söz yazarı ve aranjörlerin haklarını koruyan, toplanan müzik teliflerini hak sahiplerine aktaran en büyük çatı kuruluş olan MESAM için de geçerli.
MESAM, her yıl üyelerine dağıttığı toplam telif ücretini açıklıyor. Toplam telif tutarı zaman zaman 450 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak MESAM, yaşayan ya da hayatını kaybetmiş hiçbir sanatçının ne kadar telif geliri elde ettiğini net bir şekilde açıklamıyor.
MESAM sisteminde, sanatçıların vefatından sonra da 70 yıl boyunca telif gelirleri toplanmaya ve yasal mirasçılarına ödenmeye devam ediyor.
MESAM'ın veri tabanında ve telif dağıtım listelerinde, hayatta olmamalarına rağmen geride bıraktıkları dev eser külliyatıyla her yıl "telif şampiyonu" olan ya da yüksek gelir elde eden başlıca isimler şöyle sıralanıyor:
Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş, Kayahan, Âşık Veysel, Cem Karaca, Zeki Müren ve Erkin Koray...
Ne yazık ki, tüm bu isimlerin gelirleri hakkında yalnızca tahminler üzerinden konuşabiliyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşayan ya da hayatını kaybeden ünlülerin kazançlarını hiçbir zaman net bir şekilde öğrenemiyoruz!"
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, şarkılarından yılda 35 milyon TL telif geliri elde ettiği iddiası da gündeme gelmişti. Arabeskin kralı olarak anılan sanatçı, "Huzurum Kalmadı", "Hatıran Yeter" ve "Sevdalılar Beni Anlar" gibi şarkılarıyla kuşaklar boyunca dinleyicilerin gönlünde yer edindi. Başrolünü üstlendiği Yeşilçam filmleriyle de hafızalara kazınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının vefatının ardından, kendi şarkılarından yılda yaklaşık 23 milyon TL, yapımcısı olduğu eserlerden ise 12 milyon TL'nin üzerinde telif geliri elde ettiği öne sürüldü. Aylık 3 milyon TL'ye yaklaşan bu tutar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Ferdi Tayfur'un eserlerinden elde edilen gelirlerin kime kalacağı sorusu, sanatçının 17 Ekim 2024'te noterde imzaladığı vasiyetinin Marmaris'te okunmasıyla gündeme geldi. Vasiyette, sanatçının besteleri, müziği ve telifli eserleri üzerindeki haklarını Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı ortaya çıktı.
Mirastan pay alamayan Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur, vasiyetin iptali için dava açtı. Tuğçe Tayfur, babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu da kamuoyuyla paylaştı.
Barış Manço'nun ailesi de telif hakları konusunda hukuki mücadele yürütüyor. Lale, Doğukan ve Batıkan Manço, Ağustos 2026'da Hüseyin Emre'ye ait müzik şirketine karşı İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.
Aile, Barış Manço'nun vefatının ardından Lale Manço'nun şirkete verdiği yetkilerin amacı dışında kullanıldığını ve özellikle dijital platformlardan elde edilen telif gelirlerinin kendilerine aktarılmadığını öne sürdü. Aile, eserlerin iadesini ve 2003'ten bu yana elde edilen gelirlerin kendilerine ödenmesini talep ediyor.
Sanatçıların eserlerinden elde edilen telif gelirleri, hayat hikâyelerinin beyazperdeye taşınmasıyla da gündeme geliyor. Mevlüt Tezel'in aktardığına göre, 2018'de gişe rekorları kıran "Müslüm" filminde kullanılan 14 şarkı için 1,8 milyon TL telif ödendi.
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu da daha önce yaptığı açıklamada, şarkıların Timuçin Esen tarafından yeniden seslendirilmesi nedeniyle ödemenin eser sahiplerine yapıldığını belirtmişti.
Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı'na bırakan Zeki Müren'in yasal mirasçıları olan iki vakıf da sanatçının hayatını anlatan bir filmin tanıtımını mahkeme kararıyla durdurmuştu.
SIR GİBİ SAKLANIYOR
MESAM sisteminde telif gelirleri, sanatçının ölümünden sonra 70 yıl boyunca mirasçılarına ödenmeye devam ediyor. Ancak birlik, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Kayahan, Cem Karaca ve Erkin Koray gibi önemli isimlerin bireysel telif kazançlarını açıklamıyor.
KAYAHAN'IN TELİF GELİRLERİ SEKİZ PAYA BÖLÜNDÜ
MESAM'ın açıklamadığı telif gelirleri arasında yer alan Kayahan'ın eserlerinden elde edilen kazancın nasıl paylaştırıldığı, Mayıs 2026'da sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz'un açıklamalarıyla gündeme geldi.
Oğuz'un açıklamasına göre, Kayahan'ın eserlerinden elde edilen telif gelirleri sekiz paya bölünüyor. Bu payların altısı sanatçının kızlarına, ikisi ise eşi İpek Açar'a aktarılıyor.
İpek Açar'ın, daha önce imzalanan miras paylaşım sözleşmesiyle edindiği mallar üzerindeki yüzde 50'lik yasal hakkından da vazgeçtiği belirtildi.
Kayahan'ın kızı Beste Açar ise 2015'ten bu yana babasının imzasının taklit edildiğini öne sürerek telif haklarının devrine ilişkin hukuki mücadelesini sürdürüyor. Beste Açar'ın avukatına göre, savcılığın talep ettiği sözleşmenin aslı MESAM arşivinde bulunamadı.
CEM KARACA'NIN FİLMİ 3,5 MİLYON TL TEMİNATLA DURDURULDU
Cem Karaca'nın ailesi de telif hakları konusunda hukuki bir süreç yaşadı. Sanatçının eşi İlkim Karaca, 2024'te vizyona giren "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde sanatçının eserlerinin izinsiz kullanıldığını öne sürerek dava açtı.
Mahkemenin talep ettiği 3,5 milyon TL'lik teminatı yatıran İlkim Karaca'nın başvurusu üzerine film vizyondan kaldırıldı. Yapım şirketinin itirazının ardından üst mahkemenin söz konusu kararı kaldırdığı da haberlere yansıdı.
Hayatını kaybeden sanatçıların eserleri, aradan yıllar geçse de dinleyicilerle buluşmaya ve mirasçılarına gelir sağlamaya devam ediyor. Ancak bu gelirlerin paylaşımı, eserlerin kullanım hakları ve vasiyetler, kimi zaman yıllarca süren hukuki mücadelelere dönüşüyor.