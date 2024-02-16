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'Filozof Atakan' lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar'ın son halini görenler şaşkına döndü! "Sanki başka biri"

"Filozof Atakan" lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, küçük yaşına rağmen okuduğu kitaplar ve yaptığı felsefi yorumlarla Türkiye'yi şaşırtmıştı. Şimdilerde 14 yaşında olan Atakan Kayalar'ın son hali merak edildi. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, değişimiyle adeta şaşkına çevirdi. İşte Atakan'ın son görüntüsü...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:51
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’Filozof Atakan’ lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar’ın son halini görenler şaşkına döndü! Sanki başka biri

Sosyal medyaya düşen bir videosuyla tanınmaya başlayan Filozof Atakan, okuduğu kitaplar ve felsefi düşünceleriyle herkesin dikkatini çekmişti. Filozof Atakan, o zamanlar sadece 10 yaşında olmasına rağmen, yaşıtlarından farklı bir zekaya sahip olduğu konuşulan bir isim oldu. İndigo çocuk olduğu söylentileri de bu dönemde gündeme geldi.

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’Filozof Atakan’ lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar’ın son halini görenler şaşkına döndü! Sanki başka biri

10 YAŞINDAKİ FİLOZOF ATAKAN'DAN FELSEFE YORUMU/ VİDEO İZLE

Felsefe kitaplarına dair fikirlerini aktardığı bir video ile tanınan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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’Filozof Atakan’ lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar’ın son halini görenler şaşkına döndü! Sanki başka biri

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.

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’Filozof Atakan’ lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar’ın son halini görenler şaşkına döndü! Sanki başka biri

Ancak o kendisini "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz." sözleriyle tanıttı.

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’Filozof Atakan’ lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar’ın son halini görenler şaşkına döndü! Sanki başka biri

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yeni görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.