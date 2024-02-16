16 Şubat 2024, Cuma
'Filozof Atakan' lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar'ın son halini görenler şaşkına döndü! "Sanki başka biri"
"Filozof Atakan" lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, küçük yaşına rağmen okuduğu kitaplar ve yaptığı felsefi yorumlarla Türkiye'yi şaşırtmıştı. Şimdilerde 14 yaşında olan Atakan Kayalar'ın son hali merak edildi. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, değişimiyle adeta şaşkına çevirdi. İşte Atakan'ın son görüntüsü...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:51
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