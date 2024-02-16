'Filozof Atakan' lakabıyla tanınmıştı! Atakan Kayalar'ın son halini görenler şaşkına döndü! "Sanki başka biri"

Sosyal medyaya düşen bir videosuyla tanınmaya başlayan Filozof Atakan, okuduğu kitaplar ve felsefi düşünceleriyle herkesin dikkatini çekmişti. Filozof Atakan, o zamanlar sadece 10 yaşında olmasına rağmen, yaşıtlarından farklı bir zekaya sahip olduğu konuşulan bir isim oldu. İndigo çocuk olduğu söylentileri de bu dönemde gündeme geldi.