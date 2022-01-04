04 Ocak 2022, Salı
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Filiz Akın, yeni yılı hastanede karşıladı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yüksek ateş nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Midesine tüp takılan usta oyuncudan sevindiren haber geldi. 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, midesindeki tüpün çıkarıldığı ve artık yemek yemeye başladığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 14:11
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