04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Filiz Akın, yeni yılı hastanede karşıladı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yüksek ateş nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Midesine tüp takılan usta oyuncudan sevindiren haber geldi. 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, midesindeki tüpün çıkarıldığı ve artık yemek yemeye başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 14:11
  • 1
  • 9
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

2022'yi hastanede karşılayan Filiz Akın, 2 Ocak'taki doğum gününü ise evinde kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, midesindeki tüpün çıkarıldığı ve artık yemek yemeye başladığı öğrenildi.

  • 3
  • 9
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

Hürriyet'in haberine göre; Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Filiz Akın, o karenin altına "Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez" diye yazdı.

  • 4
  • 9
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

Paylaşıma ünlü isimlerden yorumlar geldi. Türkan Şoray, "Nice mutlu yaşların olsun dünya güzelim, prensesim, nazlı çiçeğim", Emel Sayın, "Huzur veren, iyilik, güzellik saçan varlığınla hep sevilen, hep sayılan oldun", Perihan Savaş da "Sen muhteşemsin" mesajlarıyla Akın'ın yeni yaşını kutladı.

  • 5
  • 9
Filiz Akın’dan sevindiren haber! Midesindeki tüp çıkarıldı yemek yemeye başladı

Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir akciğer rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmış, Sepsis nedeniyle ateşi 42 dereceye çıkan sanatçı yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.