Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle diziye damga vuran İpek Karapınar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.