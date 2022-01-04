04 Ocak 2022, Salı
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı
Atv'nin sevilen dizisi Destan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle diziye damga vuran İpek Karapınar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:29
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