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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle diziye damga vuran İpek Karapınar, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:29
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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Destan dizisinde canlandırdığı Çolpan Hatun karakteriyle adından söz ettiren İpek Karapınar, ekrana damgasını vurdu. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Karapınar, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Güzel oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte İpek Karapınar ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ YOLAÇ ÖZCAN

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

EDA ECE VE SEVGİLİSİ BUĞRAHAN TUNCER

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Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar herkesi şaşırttı! Sevgilisi bakın kim çıktı

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ