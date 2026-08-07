Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı
İlk çocukları Defne Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, son paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeriyle de dikkat çeken Şerifoğlu'nun, O Ses Türkiye yarışmasının ardından Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapması, kariyerinin en dikkat çeken dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Magazinden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çift, Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle evlenmişti.
İLK KEZ BABA OLDU
Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Defne Yaz adını verdi. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.
MERVE DİNÇKOL'DAN DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI
7 Ağustos 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Merve Dinçkol, eşine şu sözlerle seslendi:
"Her hâlini ayrı ayrı çok seviyorum. Her geçen gün başka senlerle tanışıyorum... Seni sürekli keşfediyorum... Hayatın mucizelerini seninle yaşıyorum... İyi ki doğdun... En güzel yaşlar bizim olsun."
"KIZIMIN ANNESİ HAYRANIM SANA"
Şerifoğlu da eşinin paylaşımına, "Önce sevgilim, sonra kızımın annesi... Hayranım sana." notuyla karşılık verdi.
MÜZİKLE BAŞLAYAN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı şarkı performanslarıyla da beğeni topluyor.
7 Ağustos 1991'de Rize'de dünyaya gelen Şerifoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
O SES TÜRKİYE İLE TANINDI
İlk televizyon deneyimini 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşayan Şerifoğlu, Tarkan'ın "İnci Tanem" şarkısını seslendirdi. Performansıyla Ebru Gündeş, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'u döndürmeyi başaran isim, yarışmanın ardından müzik dünyasında adını duyurdu.