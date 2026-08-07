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Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk çocukları Defne Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, son paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeriyle de dikkat çeken Şerifoğlu'nun, O Ses Türkiye yarışmasının ardından Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapması, kariyerinin en dikkat çeken dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 1

Magazinden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çift, Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle evlenmişti.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 2

İLK KEZ BABA OLDU

Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Defne Yaz adını verdi. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 3

MERVE DİNÇKOL'DAN DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI

7 Ağustos 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Merve Dinçkol, eşine şu sözlerle seslendi:

"Her hâlini ayrı ayrı çok seviyorum. Her geçen gün başka senlerle tanışıyorum... Seni sürekli keşfediyorum... Hayatın mucizelerini seninle yaşıyorum... İyi ki doğdun... En güzel yaşlar bizim olsun."

"KIZIMIN ANNESİ HAYRANIM SANA"

Şerifoğlu da eşinin paylaşımına, "Önce sevgilim, sonra kızımın annesi... Hayranım sana." notuyla karşılık verdi.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 4

MÜZİKLE BAŞLAYAN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı şarkı performanslarıyla da beğeni topluyor.

7 Ağustos 1991'de Rize'de dünyaya gelen Şerifoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 5

O SES TÜRKİYE İLE TANINDI

İlk televizyon deneyimini 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşayan Şerifoğlu, Tarkan'ın "İnci Tanem" şarkısını seslendirdi. Performansıyla Ebru Gündeş, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'u döndürmeyi başaran isim, yarışmanın ardından müzik dünyasında adını duyurdu.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 6

AJDA PEKKAN'IN VOKALİSTLİĞİNİ YAPTI

Yarışmanın ardından Ajda Pekkan'ın vokal ekibine katılan Feyyaz Şerifoğlu, Harbiye Açıkhava, Bostancı Gösteri Merkezi ve Antik Tiyatro başta olmak üzere birçok önemli konserde sahne aldı.

Daha sonra Enbe Orkestrası ile çalışmalarını sürdüren Şerifoğlu, 18 Aralık 2019'da "Gidene" adlı ilk single'ını yayımladı. Şarkı, YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 7

"CAMDAKİ KIZ" ANISI

Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile birlikte Camdaki Kız dizisini izledikleri anı sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım Süperstarım Ajda Pekkan ile Camdaki Kız izlemek paha biçilemez." notunu düşmüştü.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 8

KIRMIZI ODA'DAN MUHTEMEL AŞK'A

Oyunculuk kariyerine Kırmızı Oda dizisiyle adım atan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat Koroğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı 9

Başarılı oyuncu, şimdi ise Muhtemel Aşk dizisinde Tolga karakterine hayat vererek kariyerini sürdürüyor.

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