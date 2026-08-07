Feyyaz Şerifoğlu'nun kariyerine damga vuran Ajda Pekkan detayı

Magazinden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çift, Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle evlenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Defne Yaz adını verdi. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

MERVE DİNÇKOL'DAN DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI

7 Ağustos 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Merve Dinçkol, eşine şu sözlerle seslendi:

"Her hâlini ayrı ayrı çok seviyorum. Her geçen gün başka senlerle tanışıyorum... Seni sürekli keşfediyorum... Hayatın mucizelerini seninle yaşıyorum... İyi ki doğdun... En güzel yaşlar bizim olsun."

"KIZIMIN ANNESİ HAYRANIM SANA"

Şerifoğlu da eşinin paylaşımına, "Önce sevgilim, sonra kızımın annesi... Hayranım sana." notuyla karşılık verdi.