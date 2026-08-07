HALİT ERGENÇ TANIŞMA HİKÂYELERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI Bergüzar Korel'in paylaşımlarının ardından çiftin tanışma hikâyesi de yeniden gündeme geldi. Halit Ergenç, geçen yıl katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarını şu sözlerle anlatmıştı: "O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık."

EVLİLİK TEKLİFİNİN PERDE ARKASI Ergenç, romantik evlilik teklifinin detaylarını da paylaşarak, yurt dışında tatilde oldukları sırada sürpriz hazırladığını söylemişti. Ünlü oyuncu, "Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Hoparlörümü de yanıma götürdüm. Güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açınca Bergüzar, 'Aa Türkçe çalıyor' dedi. O sırada evlenme teklif edince çok şaşırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Bergüzar Korel'in 17. evlilik yıl dönümüne özel paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, çiftin yıllardır süren mutlu evliliği takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldı.

UÇAK KORKUSUNU ANLATTI Öte yandan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uçak yolculuğu sırasında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Süsü püsü gitgide azalan bir gönderi. 24 saate sığdırılmış bolca anksiyete, heyecan ve uçak korkusu içerir." notunu düşmüştü. "DÜNYAYLA BÜTÜN BAĞLANTIMI KOPARIYORUM" Uçak korkusu yaşadığını dile getiren Korel, duygularını şu sözlerle anlattı: "Ben uçaktan korkuyorum, çok korkuyorum. O yüzden uçağa bindiğim an dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum. Göz bandı ve kulaklık takıyorum."