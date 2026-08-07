Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, evliliklerinin 17. yılını kutladı. Korel, sosyal medya hesabından düğün gününe ait birbirinden özel kareleri peş peşe paylaşırken, "Düğünümü şort tişörtle bitirdim" notu dikkat çekti.
2006 yılında Binbir Gece dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 7 Ağustos 2009'da dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, evliliklerinin 17. yılını kutladı.
YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIMLAR
Bergüzar Korel, yıl dönümü sabahında kendisi için hazırlanan pembe ortanca buketini Instagram hikâyesinde "17" notuyla paylaştı.
Ardından, 7 Ağustos 2009'daki düğünlerinden siyah-beyaz bir kare yayımlayan oyuncu, dev kristal avizelerin altında eşi Halit Ergenç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına ise nikâh tarihlerini ekledi.
GELİNLİK HAZIRLIKLARINDAN DÜĞÜN EĞLENCESİNE
Korel, gelinlik hazırlıkları sırasında çekilen portre fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Duvağı ve sade gelin makyajıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Ünlü oyuncu, düğün geleneklerini de unutmadı. Gelin ayakkabısının altına arkadaşlarının isimlerinin yazıldığı eğlenceli kareyi paylaşan Korel'in fotoğrafında Esra Ruşan ve İrem Kahyaoğlu da yer aldı.
DÜĞÜNDEN İLGİNÇ KARE
Düğünün ilerleyen saatlerinde gelinliğini çıkararak şort ve tişört giyen Korel, elinde üzüm salkımıyla dans ettiği anı ise "Düğünümü şort tişörtle bitirdim evet" notuyla paylaştı.