CANLI YAYIN

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, evliliklerinin 17. yılını kutladı. Korel, sosyal medya hesabından düğün gününe ait birbirinden özel kareleri peş peşe paylaşırken, "Düğünümü şort tişörtle bitirdim" notu dikkat çekti.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 1

2006 yılında Binbir Gece dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 7 Ağustos 2009'da dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, evliliklerinin 17. yılını kutladı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 2

YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIMLAR

Bergüzar Korel, yıl dönümü sabahında kendisi için hazırlanan pembe ortanca buketini Instagram hikâyesinde "17" notuyla paylaştı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 3

Ardından, 7 Ağustos 2009'daki düğünlerinden siyah-beyaz bir kare yayımlayan oyuncu, dev kristal avizelerin altında eşi Halit Ergenç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına ise nikâh tarihlerini ekledi.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 4

GELİNLİK HAZIRLIKLARINDAN DÜĞÜN EĞLENCESİNE

Korel, gelinlik hazırlıkları sırasında çekilen portre fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Duvağı ve sade gelin makyajıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu, düğün geleneklerini de unutmadı. Gelin ayakkabısının altına arkadaşlarının isimlerinin yazıldığı eğlenceli kareyi paylaşan Korel'in fotoğrafında Esra Ruşan ve İrem Kahyaoğlu da yer aldı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 5

DÜĞÜNDEN İLGİNÇ KARE

Düğünün ilerleyen saatlerinde gelinliğini çıkararak şort ve tişört giyen Korel, elinde üzüm salkımıyla dans ettiği anı ise "Düğünümü şort tişörtle bitirdim evet" notuyla paylaştı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 6

HALİT ERGENÇ TANIŞMA HİKÂYELERİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Bergüzar Korel'in paylaşımlarının ardından çiftin tanışma hikâyesi de yeniden gündeme geldi.

Halit Ergenç, geçen yıl katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarını şu sözlerle anlatmıştı:

"O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık."

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 7

EVLİLİK TEKLİFİNİN PERDE ARKASI

Ergenç, romantik evlilik teklifinin detaylarını da paylaşarak, yurt dışında tatilde oldukları sırada sürpriz hazırladığını söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Hoparlörümü de yanıma götürdüm. Güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açınca Bergüzar, 'Aa Türkçe çalıyor' dedi. O sırada evlenme teklif edince çok şaşırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 8

Bergüzar Korel'in 17. evlilik yıl dönümüne özel paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, çiftin yıllardır süren mutlu evliliği takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldı.

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 9

UÇAK KORKUSUNU ANLATTI

Öte yandan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uçak yolculuğu sırasında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Süsü püsü gitgide azalan bir gönderi. 24 saate sığdırılmış bolca anksiyete, heyecan ve uçak korkusu içerir." notunu düşmüştü.

"DÜNYAYLA BÜTÜN BAĞLANTIMI KOPARIYORUM"

Uçak korkusu yaşadığını dile getiren Korel, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben uçaktan korkuyorum, çok korkuyorum. O yüzden uçağa bindiğim an dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum. Göz bandı ve kulaklık takıyorum."

Bergüzar Korel'den evlilik yıl dönümüne özel düğün kareleri 10

"ARTIK ŞAŞIRMASINLAR"

Paylaşımlarına gelen yorumlara da değinen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Ben çok fazla paylaşım yapmıyorum. Biraz fazla şaka yapıyorum. Hâlâ insanları şaşırtıyor ama artık şaşırmasınlar."

İffet'in yıldızı Faruk Peker'in köy hayatında huzur kalmadı
Sonraki Galeri
İffet'in yıldızı Faruk Peker'in köy hayatında huzur kalmadı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin