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Feride Çetin'in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı
Atv ekranlarının unutulmaz yapımları arasına giren Hercai'nin sevilen oyuncularından Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti. Bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Özer, memleketi Adapazarı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.