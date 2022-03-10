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Feride Çetin'in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Atv ekranlarının unutulmaz yapımları arasına giren Hercai'nin sevilen oyuncularından Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti. Bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Özer, memleketi Adapazarı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 15:49
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Feride Çetin’in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Başarılı oyuncu Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer'den kötü haber geldi.

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Feride Çetin’in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

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Feride Çetin’in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

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Feride Çetin’in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Bugün memleketi Adapazarı'na getirilen Murat Özer'in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Feride Çetin’in en acı günü! Sinema yazarı eşi Murat Özer hayatını kaybetti! Gözyaşları içinde uğurlandı

Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı.