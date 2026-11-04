Ferhat Göçer neden doktorluğu bıraktı? Yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı
Ferhat Göçer, yıllarca sürdürdüğü cerrahlığı neden bıraktığını anlattı. Ünlü sanatçının mesleğinden ayrılırken yaşadığı duygusal süreç ve babasının müzik kariyerine bakışı dikkat çekti.
Müzisyen kimliğiyle tanınan Ferhat Göçer, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar sürdürdüğü cerrahlık mesleğini bırakma sürecini anlattı.
"BEN SANATÇI OLMAK İSTİYORUM"
Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık sınavını kazanamadığını belirten Göçer, o dönemde Devlet Opera ve Balesi'nin başında bulunan Yekta Kara ile görüştüğünü anlattı. Cemre Onaylı'nın sunduğu "Cemre ile TBT" programına konuk olan Ferhat Göçer, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
"O sırada Devlet Opera ve Balesi'nin başında Yekta Kara vardı. Kendisine gittim; 'Hekimlik yapmak istemiyorum, ben sanatçı olmak istiyorum. Üç yıldır burada koroda çalışıyorum, kadro şansım var mı?' dedim. 'Ferhat, kusura bakma, kadro madro yok' dedi. Mecburi hizmete gitmek zorunda kaldım, depresyona girdim."
"YENİ BİR DÖNEM AÇILDI HAYATIMDA"
Müziğe yeniden dönme heyecanıyla Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yoğun bir şekilde hazırlandığını belirten sanatçı, İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandığını söyledi.
Göçer, konservatuvara yeniden devam edebilmek için hastane seçiminde de bu hedefini göz önünde bulundurduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Tekrar konservatuvara başlamak, tekrar müziğe dönme heyecanıyla belki normalden, TUS'a çalışırken ben 3-4 kat motivasyonla çalıştım. Güzel bir puanla İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandım. Konservatuvara en yakın olan lokasyondaki hastaneyi seçtim ki rahatlıkla sonrasında tekrar konservatuvarda devam edebileyim diye. Sonra da bambaşka yeni bir dönem açıldı hayatımda."
"YETERSİZLİK RİSKİ GÖRDÜĞÜM ANDA MESLEĞİ BIRAKTIM"
Ferhat Göçer, 2015 yılında müzik ve hekimlik kariyerini birlikte sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdiğini dile getirdi. Yıllarca emek verdiği mesleği bırakmanın kendisi için büyük bir zorluk olduğunu belirten sanatçı, hastalarının hayatını riske atmamak adına bu kararı aldığını söyledi.
Göçer, hekimlikten ayrılma sürecini şu sözlerle anlattı:
"2015 yılında artık ikisini birlikte yürütmemem gerektiği kanaatine vardım. Çok kolay bir şey değil; hekimlik yapıyorsunuz, yıllarca oraya da bir emek harcamışsınız. Ben bir şeyleri öyle kolay bırakabilen de bir adam değilim. Hekimlik mesleğinin yüce bir meslek olması vesilesiyle bırakmakta çok zorluk çektim. Ama en son ağlaya ağlaya bıraktım. En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir. Kendimi sorgulamaya başladığım, herhangi bir yetersizlik riski gördüğüm anda mesleği bıraktım."
Hekimlik kariyerine vicdanen yeterince hizmet ettiğini düşündüğünü belirten Göçer, buna rağmen mesleğini bırakırken büyük bir duygusal zorluk yaşadığını vurguladı.
BABASININ ONU SANATÇI OLARAK KABUL ETTİĞİ GÜNÜ AÇIKLADI
Eğitimci bir anne ve babanın çocuğu olduğunu belirten Ferhat Göçer, ailesinin müzik kariyerine ilişkin kaygılarını da paylaştı.
Sanatçı, babasının kendisini müzisyen olarak kabul ettiği anı ise şu sözlerle anlattı:
"İbrahim Tatlıses'in programına konuk olduğum gün babam beni sanatçı olarak kabul etti."