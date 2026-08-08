Ferdi Tayfur'un torunu Efe'den beğeni toplayan şarkı performansı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un torunu Efe, annesi Tuğçe Tayfur'un paylaştığı videoda şarkıya eşlik ettiği performansla dikkat çekti. Kısa sürede beğeni toplayan görüntüler, sosyal medyada "Dedesinin izinden gidiyor" yorumlarıyla gündem oldu.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sanat yaşamının yanı sıra vefatının ardından yaşanan miras süreciyle de uzun süre gündemde kalmıştı. Usta sanatçı bu kez torununun sesiyle konuşuldu.

"FERDİ TAYFUR'UN TORUNU BAŞKA TÜRLÜ OLAMAZDI" Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından oğlu Efe ile birlikte şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Anne-oğul, Murat Boz'un sevilen şarkısı "Özledim"i birlikte seslendirdi. Videonun sonunda Efe'nin performansı ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. FERDİ TAYFUR'UN TORUNU EFE SESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Küçük Efe'nin performansı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kullanıcı beğenisini yorumlarla dile getirdi. "Ferdi Tayfur'un torunu başka türlü olamazdı", "Şarkıyı defalarca dinledim", "Maşallah, dede ve anneden aktarılan genler" ifadeleri öne çıkan yorumlar arasında yer aldı.

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur ile Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur, son dönemde hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. İş insanı Muhammet Aydın ile evli olan şarkıcının farklı evliliklerinden dünyaya gelen üç çocuğu bulunuyor.

Tuğçe Tayfur'un ilk evliliğini Taner Şafak ile yaptığı biliniyor. Bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu dünyaya geldi. Şarkıcının daha sonraki evliliğinden ise bir kız çocuğu bulunuyor.