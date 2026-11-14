Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti!
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Melek karakterini canlandıran Sena Kalıp, konuk olduğu YouTube programında kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa uzanan sürecini anlatan Kalıp, disiplinli yaşamının bilinmeyenlerini ve Galatasaray sevgisini de paylaştı.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sena Mia Kalıp, Bavela adlı YouTube kanalında özel hayatına ve kariyer yolculuğuna dair bilinmeyenleri anlattı.
"İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPARIM"
Çocukluk yıllarından oyunculuğa uzanan yolculuğunu anlatan Kalıp, hayat felsefesini "İsteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok" sözleriyle özetledi. Ailesinin başlangıçta oyunculuk sürecinden haberdar olmadığını belirten genç oyuncu, disiplinli çalışmasını ve azmini gördükten sonra ailesinin de kendisine destek vermeye başladığını söyledi.
MÜHENDİSLİK YERİNE OYUNCULUĞU SEÇTİ!
Kalıp, endüstri mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen oyunculuk hayalinden vazgeçmediğini söyledi. Melek karakteri hakkında da konuşan Sena Kalıp, karakterin güçlü, hırslı ve dominant yönlerinin yanı sıra yalnızlığıyla da dikkat çektiğini belirtti.
"HIRSLI VE DOMİNANT BİR KARAKTER"
Melek'in başlangıçta izleyiciye itici gelebilecek bir karakter olduğunu ancak onu farklı bir noktaya taşımak istediğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Melek çok güçlü, hırslı ve dominant ama bir o kadar da yalnız bir karakter. Senaryoda sevilmeyecek bir pozisyondayken onu ikonik ve insanları hem güldüren hem de kendilerinden bir parça bulabilecekleri bir figüre dönüştürmek istedim."
YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIĞI VİDEO BİNLERCE KEZ İZLENDİ
Sosyal medyada "Senamiaonline" adıyla tanınan Sena Kalıp, oyunculuğun yanı sıra dijital dünyadaki başarısıyla da geniş bir kitleye ulaşmıştı.
Dört yaşından beri oyuncu olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Sena Kalıp, sosyal medyayla başlayan yolculuğunun nasıl oyunculuğa dönüştüğünü anlattı.
Sektöre geçiş sürecini şu sözlerle anlattı:
"18 yaşlarımda pandemi döneminde arkadaşlarımla iletişimde kalmak için yanlışlıkla bir TikTok hesabı açtım. Kullanmayı bilmediğim için attığım iki video bir anda binlerce izlenme aldı. İnsanların dikkatini çekebildiğimi görünce bunu yeteneklerimi sergilemek için bir fırsata dönüştürdüm."