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Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Melek karakterini canlandıran Sena Kalıp, konuk olduğu YouTube programında kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa uzanan sürecini anlatan Kalıp, disiplinli yaşamının bilinmeyenlerini ve Galatasaray sevgisini de paylaştı.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 1

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sena Mia Kalıp, Bavela adlı YouTube kanalında özel hayatına ve kariyer yolculuğuna dair bilinmeyenleri anlattı.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 2

"İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPARIM"

Çocukluk yıllarından oyunculuğa uzanan yolculuğunu anlatan Kalıp, hayat felsefesini "İsteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok" sözleriyle özetledi. Ailesinin başlangıçta oyunculuk sürecinden haberdar olmadığını belirten genç oyuncu, disiplinli çalışmasını ve azmini gördükten sonra ailesinin de kendisine destek vermeye başladığını söyledi.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 3

MÜHENDİSLİK YERİNE OYUNCULUĞU SEÇTİ!

Kalıp, endüstri mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen oyunculuk hayalinden vazgeçmediğini söyledi. Melek karakteri hakkında da konuşan Sena Kalıp, karakterin güçlü, hırslı ve dominant yönlerinin yanı sıra yalnızlığıyla da dikkat çektiğini belirtti.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 4

"HIRSLI VE DOMİNANT BİR KARAKTER"

Melek'in başlangıçta izleyiciye itici gelebilecek bir karakter olduğunu ancak onu farklı bir noktaya taşımak istediğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Melek çok güçlü, hırslı ve dominant ama bir o kadar da yalnız bir karakter. Senaryoda sevilmeyecek bir pozisyondayken onu ikonik ve insanları hem güldüren hem de kendilerinden bir parça bulabilecekleri bir figüre dönüştürmek istedim."

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 5

YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIĞI VİDEO BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Sosyal medyada "Senamiaonline" adıyla tanınan Sena Kalıp, oyunculuğun yanı sıra dijital dünyadaki başarısıyla da geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Dört yaşından beri oyuncu olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Sena Kalıp, sosyal medyayla başlayan yolculuğunun nasıl oyunculuğa dönüştüğünü anlattı.

Sektöre geçiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"18 yaşlarımda pandemi döneminde arkadaşlarımla iletişimde kalmak için yanlışlıkla bir TikTok hesabı açtım. Kullanmayı bilmediğim için attığım iki video bir anda binlerce izlenme aldı. İnsanların dikkatini çekebildiğimi görünce bunu yeteneklerimi sergilemek için bir fırsata dönüştürdüm."

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 6

İLK SET GÜNÜ YAŞADIKLARI

Ancak genç oyuncu, sosyal medyadan tanınmasının set ortamında zaman zaman önyargılara neden olduğunu anlattı.

İlk set gününde bazı ekip üyelerinin kendisine bir influencer gözüyle baktığını belirten Kalıp, oyunculuğunu kanıtlamak ve mesleki anlamda saygı görmek için kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

O günleri anlatan oyuncu, "İlk sete girdiğim gün beni sosyal medyadan tanıyorlardı. 'Bu kız influencer, şimdi sahnede ne yapacak?' gibi bakışlarla ve konuşmalarla karşılaşıyordum. Oyunculukta da saygı görmek için kendini göstermen gerekiyor." dedi.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 7

BİR YIL BOYUNCA HER GECE 22.00'DE UYUDU, 04.00'TE KALKTI

Programda yaşam tarzına ilişkin dikkat çeken detaylar da paylaşan Sena Kalıp, disiplinli rutinini anlattı. Hayatının bir döneminde bir yıl boyunca her gece saat 22.00'de uyuyup sabah 04.00'te uyandığını söyleyen oyuncu, bu düzen sayesinde gününü daha verimli geçirdiğini belirtti.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 8

26 YAŞINA KADAR DÖNER YEMEMİŞ!

Genç oyuncunun programda anlattığı ilginç detaylardan biri de yemek alışkanlıkları oldu. Kalıp, 26 yaşına kadar hiç döner yemediğini itiraf etti. Bu yıl erkek arkadaşı sayesinde döner ve yoğurtlu tantuniyle tanıştığını anlatan oyuncu, bu sözleriyle stüdyoda gülümsetti.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 9

LONDRA'DA YAŞADIĞI HIRSIZLIK OLAYINI ANLATTI

Londra'da eğitim aldığı dönemde yaşadığı telefon hırsızlığını da anlatan Sena Kalıp, olay sırasında büyük panik yaşadığını söyledi.

Telefonunu çalan kişinin peşinden koşarken çantasını sokağın ortasına fırlattığını anlatan oyuncu, hırsıza "Param var, gel anlaşalım" diye seslendiğini söyledi. Kalıp'ın bu ilginç anısı programda kahkahalara neden oldu.

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i nasıl keşfedildi? Yanlışlıkla paylaştı, hayatı değişti! 10

GALATASARAY SEVGİSİNİ DE AÇIKLADI

Sena Kalıp, programda tuttuğu takımla ilgili soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti. 17 Mayıs 2000'de Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası zaferinden bu yana sarı-kırmızılı takımı desteklediğini belirten genç oyuncu, Galatasaraylı olduğunu açıkladı.

Esmanur Arslan
Editör
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