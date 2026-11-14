İLK SET GÜNÜ YAŞADIKLARI

Ancak genç oyuncu, sosyal medyadan tanınmasının set ortamında zaman zaman önyargılara neden olduğunu anlattı.

İlk set gününde bazı ekip üyelerinin kendisine bir influencer gözüyle baktığını belirten Kalıp, oyunculuğunu kanıtlamak ve mesleki anlamda saygı görmek için kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

O günleri anlatan oyuncu, "İlk sete girdiğim gün beni sosyal medyadan tanıyorlardı. 'Bu kız influencer, şimdi sahnede ne yapacak?' gibi bakışlarla ve konuşmalarla karşılaşıyordum. Oyunculukta da saygı görmek için kendini göstermen gerekiyor." dedi.