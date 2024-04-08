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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasındaki hukuki mücadele sürüyor. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan aldığı şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar nedeniyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kalfa, ilginç bir savunma ortaya koyarak suçlamaları reddetti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:32
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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, işadamı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar attı diye şikayetçi olmuştu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetti.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Şantaj yönünden yürütülen soruşturma sonunda mesajları yollayan yabancı hattın Burak Kalfa'ya ait olduğuna dair herhangi delil tespit edilemedi.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Öte yandan tehdit ve şantaj içerikli mesajları yollayan hat ve sosyal medya hesabının kime ait olduğuna dair bir tespitte bulunmadı.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Kalfa'ya bu suçtan takipsizlik kararı verildi ancak hakaret ve tehdit yönünden soruşturma devam ediyor.