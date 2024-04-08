Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un açtığı davada yeni gelişme! Şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasındaki hukuki mücadele sürüyor. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan aldığı şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar nedeniyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kalfa, ilginç bir savunma ortaya koyarak suçlamaları reddetti. İşte haberin detayları...