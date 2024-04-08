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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi'ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin efsanevi karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü, sosyal medyada büyük ses getirdi. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 20 yıl önce dizide senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin hayranları Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş, lokma dağıtmış ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Oktay Kaynarca da bu geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için duygusal bir mesaj yayınladı. Peki, Süleyman Çakır kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:31
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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi’ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

Kurtlar Vadisi dizisinin 2004 yılında yayınlanan 45. bölümünde ölen efsane karakteri Süleyman Çakır, ölümünün 20'nci yıl dönümünde unutulmadı. Her yıl 8 Nisan ayında, hayranları tarafından anılan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır, bu yıl da sosyal medyada büyük bir ilgiyle anıldı.

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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi’ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

Twitter'da Süleyman Çakır, trend listesinde ilk sıraya yükselerek, sevenlerinin duygusal paylaşımlarıyla dolup taştı.

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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi’ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

"GÜZEL ADAMDI"

Usta oyuncu Oktay Kaynarca da bu geleneği bozmayarak, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınlandı.

Kaynarca, "Rahmetlinin 20. seneyi devriyesinde, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı" sözleriyle dikkat çekti.

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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi’ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinin ölümsüz karakteri Süleyman Çakır, Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür.

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Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi’ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...

Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.