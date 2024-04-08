08 Nisan 2024, Pazartesi
Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! Kurtlar Vadisi'ndeki o fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Ölümünün 20. yılı...
Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin efsanevi karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü, sosyal medyada büyük ses getirdi. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 20 yıl önce dizide senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin hayranları Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş, lokma dağıtmış ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Oktay Kaynarca da bu geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için duygusal bir mesaj yayınladı. Peki, Süleyman Çakır kimdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:31
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