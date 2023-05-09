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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Tesettüre geçiş sürecindeyim" demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasından izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak "maneviyatım ağır basıyor" diyerek sahnelere veda eden Tayfur sosyal medyada olan fotoğraflarını silerek yenilerini paylaşmaya başlamıştı. Tesettürlü fotoğraflarıyla dikkat çeken Tayfur "Geçiş sürecindeyim" ifadelerini kullanmıştı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eski haline dönen Tuğçe Tayfur'a takipçileri "Keşke bir erkek için değil gerçekten istediğin için olsaydı" eleştirilerinde bulundu.