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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Tesettüre geçiş sürecindeyim" demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasından izinden gidip şarkıcı olmayı tercih etmişti. Ancak "maneviyatım ağır basıyor" diyerek sahnelere veda eden Tayfur sosyal medyada olan fotoğraflarını silerek yenilerini paylaşmaya başlamıştı. Tesettürlü fotoğraflarıyla dikkat çeken Tayfur "Geçiş sürecindeyim" ifadelerini kullanmıştı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eski haline dönen Tuğçe Tayfur'a takipçileri "Keşke bir erkek için değil gerçekten istediğin için olsaydı" eleştirilerinde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:54
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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Tesettüre geçiş sürecindeyim demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

Arabeskin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Burak Kalfa ile birlikteliğiyle çok konuşulan Tuğçe Tayfur, maneviyata yönelmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Tesettüre geçiş sürecindeyim demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşmıştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullanmıştı.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Tesettüre geçiş sürecindeyim demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurmuştu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Tesettüre geçiş sürecindeyim demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tayfur, sessizliğini bozmuştu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur Tesettüre geçiş sürecindeyim demişti! Nişanlısından ayrılınca eski haline döndü

"TESETTÜRE GİRMEDİM"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum.