09 Mayıs 2023, Salı
Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı
Geçtiğimiz yaz ekrana gelen Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle dikkat çeken Lydia Cemre Özşişman değişimiyle şaşkına çevirdi. 5 ayda 35 kilo veren oyuncu bambaşka birine dönüştü. Ünlü oyuncunun son halini görenler adeta gözlerine inanamadı! İşte Lydia Cemre Özşişman'ın inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:07
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