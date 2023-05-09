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Haberler Galeri Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

Geçtiğimiz yaz ekrana gelen Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle dikkat çeken Lydia Cemre Özşişman değişimiyle şaşkına çevirdi. 5 ayda 35 kilo veren oyuncu bambaşka birine dönüştü. Ünlü oyuncunun son halini görenler adeta gözlerine inanamadı! İşte Lydia Cemre Özşişman'ın inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:07
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Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

Bir dönem Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle adından söz ettiren Lydia Cemre Özşişman, diziden sonra verdiği kilolarla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

30 yaşındaki oyuncu, beş ay önce tüp mide ameliyatı oldu ve hızla faza kilolarından kurtuldu.

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Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncunun 5 ayda 35 kilo verdiğini öğrenildi.

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Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

İşte Lydia Cemre Özşişman'ın inanılmaz değişimi…

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  • 162
Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Genç oyuncunun son halini görenler inanamadı! İşte zayıflama sırrı

Lydia Cemre Özşişman