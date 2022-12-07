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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

Buket Aydın'ın programına konuk olan Fatih Ürek çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını belirten Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ali Erbil için ise "Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor." dedi.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:04
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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu oldu. Aydın'ın sorularını samimiyetle yanıtlayan Ürek, cevaplarıyla sosyal medyada gündem oldu. Tiktok'la ilgili konuşan şarkıcıdan son dönemde oradan yayınladığı videolar ile para kazanan Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak sözler geldi.

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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

"MUHAFAZAKARIM"

Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan Ürek, "Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor" dedi.

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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

"TİKTOK'TAN PARA KAZANMAK BİRAZ ŞAKLABANLIK"

"Tiktok yüzünden yuvalar yıkılıyor. Orası biraz tuhaf, hiç anlamış değilim" diyen Ürek, Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle de şaşırttı.

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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

Tiktok'un ahlaki durumları bozduğunu söyleyen Ürek, "Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim Tiktok hesabım yok." dedi.

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Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

Mehmet Ali Erbil'i orada gördüğüne şaşırdığını söyleyen şarkıcı, "Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler." ifadelerini kullandı.