07 Aralık 2022, Çarşamba
Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...
Buket Aydın'ın programına konuk olan Fatih Ürek çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını belirten Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ali Erbil için ise "Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor." dedi.
Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:04
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