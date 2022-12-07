Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’i kızdıracak açıklama: Oradan para kazanmak...

"MUHAFAZAKARIM"

Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan Ürek, "Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor" dedi.