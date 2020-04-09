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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Fatih Ürek, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Bir dönem çok yakın olduğu Demet Akalın'la ilgili olay olacak açıklamalar yapan Ürek, demediğini bırakmadı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası ikili arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. İpleri tamamen koparan Ürek, 'Demet Akalın benim için bitmiştir!' dedi.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:34
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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Fatih Ürek bir dönem yakında dostu olan Demet Akalın'la ilgili demediğini bırakmadı.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın hakkında demediğini bırakmadı.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.

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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!

Demet Akalın için ''O benim için sıfıra sıfır bir karakterde insan'' diyen Fatih Ürek, aylar önceki kavgayı yeniden alevlendirdi.