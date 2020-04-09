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Fatih Ürek ateş püskürdü: Demet Akalın'ın karakteri sıfır!
Fatih Ürek, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Bir dönem çok yakın olduğu Demet Akalın'la ilgili olay olacak açıklamalar yapan Ürek, demediğini bırakmadı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası ikili arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. İpleri tamamen koparan Ürek, 'Demet Akalın benim için bitmiştir!' dedi.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:34
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