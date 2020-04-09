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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
Aşk 101 dizisinin fragmanı yayınlandı. Netflix'in üçüncü Türk dizisi Aşk 101'in ilk tanıtımının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisi 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:18Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:21