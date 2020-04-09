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Haberler Galeri Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 dizisinin fragmanı yayınlandı. Netflix'in üçüncü Türk dizisi Aşk 101'in ilk tanıtımının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisi 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:21
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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'den ilk tanıtım geldi. 1990'ların Türkiyesi'ndeki bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Aşk 101 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizi ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

AŞK 101 1. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix üzerinden yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 dizisi 24 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Dizi, 8 bölümden oluşacak.

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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda

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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.