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Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı kitabından uyarlanan 'Bihter' filminin galası, dün gerçekleştirildi. Geceye filmin başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafeti damga vurdu. Oyuncu kıyafet seçimiyle topa tutulurken beğenilmeyen elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın beğenilmeyen tarzı ve fiyatı...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:20
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Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Halid Ziya Uşaklıgil'in 'Aşk-ı Memnu' adlı kitabı, 'Bihter' filmiyle yeniden uyarlandı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum ve Osman Sonant'ın oynadığı filmin dün akşam galası gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Bihter rolüyle oldukça merak edilen Farah Zeynep Abdullah, geceye elbisesiyle damga vurdu.

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Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Oyuncular şıklık yarışı yaparken başrol Abdullah ilginç seçimi ile topa tutuldu.

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Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

Sosyal medyada beğenilmeyen elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; Farah Zeynep'in gala kıyafeti 124 bin 328 TL değerinde.