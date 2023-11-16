16 Kasım 2023, Perşembe
Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzına eleştiri yağdı! Beğenilmeyen kıyafetin bedeli dudak uçuklattı
Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı kitabından uyarlanan 'Bihter' filminin galası, dün gerçekleştirildi. Geceye filmin başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafeti damga vurdu. Oyuncu kıyafet seçimiyle topa tutulurken beğenilmeyen elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın beğenilmeyen tarzı ve fiyatı...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:20
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