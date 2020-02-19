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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol çifti kameralar karşısına ilk kez el ele çıktı. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği "Bayi Toplantısı" filminde rol alan Doğu Demirkol, galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı. Sevgilisi ile Kameralar karşısına geçip ilk kez poz veren Doğu Demirkol, yaptığı açıklamayla kahkaha tufanı yaşattı.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:22
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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

İbrahim Büyükak'ın yazıp başrolünü oynadığı 'Bayi Toplantısı' filmi geçtiğimiz gün düzenlenen gala ile izleyici karşısına çıktı. Galaya çok sayıda oyuncu katılırken filmin oyuncularından olan Doğu Demirkol ilk kez sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile kameralar karşısına çıktı.

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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

SEVGİLİSİYLE EL ELE

Kameralar karşısına ilk kez el ele çıkan Doğu Demirkol Farah Zeynep Abdullah çifti soruları yanıtladı.

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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

Demirkol, 'İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.' sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.

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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

Sevgilisinin açıklamalarının ardından Farah Zeynep Abdullah gülme krizine girdi.

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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

İkili, ilk kez Doğu Demirkol'un başrol oynadığı 'Tutunamayanlar' dizisinin gala yemeğine birlikte katılmıştı.