Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı

Demirkol, 'İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.' sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.