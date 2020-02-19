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Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele! Galada yalnız bırakmadı
Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol çifti kameralar karşısına ilk kez el ele çıktı. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği "Bayi Toplantısı" filminde rol alan Doğu Demirkol, galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı. Sevgilisi ile Kameralar karşısına geçip ilk kez poz veren Doğu Demirkol, yaptığı açıklamayla kahkaha tufanı yaşattı.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:22
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