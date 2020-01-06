Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol, 2019 yılının son günlerine ilişkileriyle damga vurmuştu. 2019 Kasım'da festival için gittikleri ABD'de başlayan ilişki sessiz sedasız son buldu. Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.