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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol, 2019 yılının son günlerine ilişkileriyle damga vurmuştu. 2019 Kasım'da festival için gittikleri ABD'de başlayan ilişki sessiz sedasız son buldu. Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 13:45
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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, geçtiğimiz yıla veda ederken ortaya çıkan sürpriz aşklarıyla gündem olmuştu.

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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

30 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan ayrılmasının ardından gönlünü yine oyuncu olan Demirkol'a kaptırdı. İkilinin aşkı festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı.

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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

AYRILIK NEDENI SIR...

Takvim'in haberine göre; Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çift, önceki gün yollarını ayırdı. Sürpriz aşklarını sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.

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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!

BİR İLİŞKİSİ DAHA HÜSRAN

Bugüne kadar Caner Cindoruk ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncularla uzun süreli aşklar yaşayan güzel oyuncunun yüzü, Demirkol ilişkisinde de gülmedi.

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Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol aşkında hüsran!