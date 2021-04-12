Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Tuncay'ın ölümüyle savaş alevlenecek. Düşmanlarına düz çöktüren Hırız Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşecek. İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşecek. İşte EDHO'nun merakla beklenen 190'ncı bölümünde yaşanacaklar...