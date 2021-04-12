12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Tuncay'ın ölümüyle savaş alevlenecek. Düşmanlarına düz çöktüren Hırız Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşecek. İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşecek. İşte EDHO'nun merakla beklenen 190'ncı bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:56
  • 1
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

  • 3
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

  • 4
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

  • 5
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş alevlenecek! Hızır düşmanına diz çöktürecek

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.