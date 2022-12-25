Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan'a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan açtığı davada kusurlu bulundu! Geçirdiği yüz felcinin ardından plastik cerrahı Prof. Dr. Tamer Koldaş'a göz kaldırma ameliyatı olan Erkan, ameliyat sonrası yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ileri sürerek Koldaş'a 160 bin liralık tazminat davası açtı. Koldaş, Erkan'ın kontrollerine gelmediğini ve başka hekimlere giderek ameliyat olduğunu söyledi. Adli tıp Koldaş'ın eylemlerinin kurallara uygun olduğunu kaydetti.