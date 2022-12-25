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Haberler Galeri Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan'a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan'a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan açtığı davada kusurlu bulundu! Geçirdiği yüz felcinin ardından plastik cerrahı Prof. Dr. Tamer Koldaş'a göz kaldırma ameliyatı olan Erkan, ameliyat sonrası yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ileri sürerek Koldaş'a 160 bin liralık tazminat davası açtı. Koldaş, Erkan'ın kontrollerine gelmediğini ve başka hekimlere giderek ameliyat olduğunu söyledi. Adli tıp Koldaş'ın eylemlerinin kurallara uygun olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:27
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Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan’a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçirdiği felç sonrası yüzünde oluşan hasar nedeniyle Prof. Dr. Tamer Koldaş tarafından göz kapağı kaldırma ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası nörolojik sıkıntılar yaşadığını iddia eden Jale Hanım, profesöre 160 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ancak Jale Erkan'a Adli Tıp Kurumundan kötü haber geldi.

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Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan’a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Kurum tarafından, profesörün ameliyatta kusursuz olduğu, ameliyat sonrası Erkan'ın başka hekime giderek tedaviyi aksattığı, yine başka hekim tarafından ameliyat olarak olayda kusurlu olduğu rapor edildi.

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Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan’a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, 2013 yılında yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. Koldaş, Erkan'ı plastik cerrahı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş'a yönlendirdi. Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, 2018 yılında Erkan'ı ameliyat ederek, göz kapağını kaldırdı.

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Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan’a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Ancak ameliyat sonrası nörolojik sıkıntılar yaşadığını iddia eden Erkan, yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ve yediklerini dökmeye başladığını ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktor Tamer Koldaş'a 150 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan’a mahkemeden şok karar! Açtığı davada kusurlu bulundu

Erkan, doktorun ameliyat öncesi Aydınlatılmış Onam Formu'nun sadece ilk ve son sayfasının davacıya imzalatıldığını, formu okumadığı için başına gelecekleri bilmediğini ve doktorun kendisini aydınlatılmadığını ileri sürdü.