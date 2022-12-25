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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Alp Navruz'la ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Ayça Ayşin Turan Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. İkilinin çıkan haberlere günlerce sessiz kalması birliktelik iddialarını daha da güçlendirmişti. Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'la ilgili ilk kez konuştu. Yakışıklı şarkıcıdan saç ektirmesini istediği iddiasını da cevapladı.

Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:26
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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda geç saatlere kadar eğlenen Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Murat Boz başta Ayça Ayşin Turan ile ilgili aşk iddialarına dair açıklama yapmazken Turan'da ilişki sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun sessizliği ise iddiaları güçlendirmişti.

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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuşan Murat Boz, "Bir ilişkim yok. Bu kadar söyleyebilirim" diyerek bu iddiaları yalanladı.

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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Murat Boz'un ardından bir açıklamada Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

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Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu

Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'de bulunan menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Acısıyla tatlısıyla güzel bir yıl geçirdim, yeni yılı da evimde ailem ve sevdiklerimle karşılayacağım" dedi.