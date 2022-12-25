25 Aralık 2022, Pazar
Ayça Ayşin Turan sessizliğini bozdu! Murat Boz hakkında ilk kez konuştu
Alp Navruz'la ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Ayça Ayşin Turan Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. İkilinin çıkan haberlere günlerce sessiz kalması birliktelik iddialarını daha da güçlendirmişti. Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'la ilgili ilk kez konuştu. Yakışıklı şarkıcıdan saç ektirmesini istediği iddiasını da cevapladı.
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:26
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