ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 21. bölümünde Hasan, kendisini yeniden hapse göndermek isteyen Uzay'a kan verirken ikili, bölüm finalinde çıkan yangında mahsur kaldı.

Yaralı Uzay, Hasan'ı yeniden hapse göndermek için polisi çağırmakta ısrar edince Emir ve arkadaşları onu davetten çıkararak Rami'nin ofisine götürdü.

Uzay, karnına saplanan cam parçasını çıkarınca ağır kan kaybetti. Doktordan Uzay'ın kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Hasan, ona kan verdi.

Uzay'ın inadını kıramayan Emir, Bora'daki görüntüleri kullanarak onu pazarlığa zorlamayı planladı. Daha sonra Hasan'ı kebapçıya götüren Bayram, Can'ın kaçırılmasına yardım ettiğini itiraf etti. Melek'in önerdiği planı uygulayan Duru da Bora'yı belleği getirmeye ikna etti.