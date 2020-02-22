22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile olan evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu'nun Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Bayi Toplantısı filminin galasına katılan ikili ilk kez yan yana görüntülenmiş ancak aşk yaşadıkları iddialarına cevap vermemişlerdi. Günlerdir aşklarıyla magazin gündemine oturan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin Yeşilköy'de kameralara böyle yakalandı...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:56
  • 1
  • 12
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

  • 2
  • 12
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

  • 3
  • 12
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Geçtiğimiz günlerde Bayi Toplantısı filminin galasında ilk kez yan yana görüntülenen ikili gazetecilerin aşk sorularına cevap vermemişti.

  • 4
  • 12
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yakalandı.

  • 5
  • 12
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Yeniköy bir mekanda akşam yemeği yiyen ikili gazetecilerin geleceğini öğrenir öğrenmez apar topar mekandan ayrıldı.