Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin böyle yakalandı!

Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile olan evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu'nun Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Bayi Toplantısı filminin galasına katılan ikili ilk kez yan yana görüntülenmiş ancak aşk yaşadıkları iddialarına cevap vermemişlerdi. Günlerdir aşklarıyla magazin gündemine oturan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin Yeşilköy'de kameralara böyle yakalandı...