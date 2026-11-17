Eylül Öztürk estetik için Türkiye'yi geldi! "Dünyada bir numara" dedi

ABD'den Türkiye'ye gelerek kapsamlı bir estetik operasyon geçiren Eylül Öztürk, ameliyat sonrası görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından memnuniyetini dile getiren fenomen, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısını övdü.

Uzun süredir ABD'de yaşayan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon geçirmek için Türkiye'yi tercih etti. Öztürk, ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ameliyat öncesi ve sonrasına ait görüntülerini yayımlayan fenomen, bu kez Türkiye'deki sağlık hizmetlerine yönelik övgü dolu sözleriyle gündeme geldi.



"TÜRKİYE SAĞLIKTA DÜNYA BİRİNCİSİ!" Türkiye'de aldığı sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bakın net söylüyorum, Türkiye sağlık turizminde dünyada bir numaradır. Ve bunu yıllardır Amerika'da yaşayan, özellikle plastik cerrahi konusunda Kolombiya, Brezilya ve hatta Kore'yi dahi ihtimaller arasında değerlendirmiş, ıncığını cıncığını aylarca araştırmış biri olarak söylüyorum.

Fiyatsal olarak avantajı bir kenara, özellikle plastik cerrahi konusunda gösterilen özen, hasta memnuniyeti, doktorların yaptığı başarılı cerrahi operasyonlar, sağlık personelinin ilgisi ve hastanelerin konforu dünyada bana göre tektir ve tek kalacaktır."

SON HALİ DE DİKKAT ÇEKTİ Estetik operasyonunun ardından değişimiyle de dikkat çeken Eylül Öztürk'ün son görüntüleri, takipçilerinden ilgi gördü.