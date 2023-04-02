Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Eşinin ailesiyle sorun yaşayan Varol yeniden kayınvalidesiyle karşı karşıya geldi. Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi ikili arasında yeni bir krizin fitilini ateşlediği iddiasını gündeme getirdi. Buse Varol'dan iddialara cevap niteliğinde paylaşım geldi.