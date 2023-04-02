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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Eşinin ailesiyle sorun yaşayan Varol yeniden kayınvalidesiyle karşı karşıya geldi. Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi ikili arasında yeni bir krizin fitilini ateşlediği iddiasını gündeme getirdi. Buse Varol'dan iddialara cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:45
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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Geçtiğimiz yıl Alişan ile boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol kayınvalidesi Suzan Tektaş ile yeniden karşı karşıya geldi. Suzan Tektaş'ın sosyal medyadaki hamlesi tansiyonu yükseltti.

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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Buse Varol'a yapılan yorumu kayınvalide Suzan Tektaş'ın beğenmesiyle iddiaya göre geçen yıl yaşanan gerginlik yeniden alevlendi.

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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Kayınvalidenin bu hamlesi, "Buse Varol istenmeyen gelin mi" yorumuna neden oldu.

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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Eşi Alişan ile arasında sorun olduğu iddiasıyla gündeme gelen Buse Varol'dan cevap niteliğinde paylaşım geldi.

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Evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti! Buse Varol’dan fotoğraflı yanıt geldi

Alişan ile peş peşe yaptığı paylaşımlara kalp koyarken ünlü türkücü de eşinin paylaşımlarını kendi sayfasında yayınladı.