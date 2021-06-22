22 Haziran 2021, Salı
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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı
Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile evlilik kararı almış, çift düğün hazırlıklarına başlamıştı. Temmuz ayında nikah masasına oturacak olan Subaşı'nın hamile olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberleri yalanlayan ve "Kesinlikle hamile değilim. Evlenemeden düşünmüyorum" diyen ünlü isim, bebek beklediklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 16:30
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