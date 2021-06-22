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Haberler Galeri ‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile evlilik kararı almış, çift düğün hazırlıklarına başlamıştı. Temmuz ayında nikah masasına oturacak olan Subaşı'nın hamile olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan haberleri yalanlayan ve "Kesinlikle hamile değilim. Evlenemeden düşünmüyorum" diyen ünlü isim, bebek beklediklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 16:30
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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış, sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti.

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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

Evlenmek için gün sayan 30 yaşındaki fenomen, hakkında çıkan hamile iddialarını yalanlamıştı.

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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

"Kesinlikle hamile değilim. Evlenmeden olmaz zaten" diyen ünlü isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini açıkladı.

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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

Evlilik kararını ertelediklerini söyleyen ve hamilelik haberlerini doğrulayan Subaşı, paylaşımında şunları yazdı:

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‘Evlenmeden düşünmüyorum’ diyen Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı

"Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım."