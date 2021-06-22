Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Turan, güzelliğiyle de adından söz ettirirken ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti. Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonla geçirdiği değişim ise herkesi şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...