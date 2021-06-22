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Haberler Galeri Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Turan, güzelliğiyle de adından söz ettirirken ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti. Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonla geçirdiği değişim ise herkesi şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 16:17
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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Güzelliğiyle adından söz ettiren Turan'ın estetiksiz hali şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin yaşadığı inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

İrem Derici

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Hande Soral

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Mine Tugay

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Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ezgi Eyüboğlu