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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Paris'te gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarını tamamlayan çift, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 1

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çift, hayatlarının en özel günlerinden birini yaşadı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 2

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Nikâh töreninin ardından duygusal anlar yaşayan Bastık ve Tütüncü, mutluluk gözyaşlarına hâkim olamadı. Çiftin düğününden renkli ve romantik anlar ise davetliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 3

KLASİK OTOMOBİL TERCİHİ

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, düğünlerinde gelin arabası olarak klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti. Çiftin mutluluğunu yansıtan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 4

GELİN ÇİÇEĞİ ELEŞTİRİLDİ

Nikâhın ardından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşılırken, bazı kullanıcılar Zeynep Bastık'ın gelinlik tercihine yönelik eleştirilerde bulundu. Sade bir gelinlik tercih eden ünlü şarkıcının elindeki çiçek de sosyal medyada gündem olan detaylar arasında yer aldı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 5

İKİNCİ YIL DÖNÜMLERİNİ BÖYLE KUTLAMIŞLARDI

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, evliliklerinden kısa süre önce ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü romantik paylaşımlarla kutlamıştı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 6

Bastık, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl" ifadelerini kullanmıştı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı 7

Ünlü şarkıcı, paylaşımının devamında ise "Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım" sözleriyle Serkay Tütüncü'ye olan sevgisini dile getirmişti.

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