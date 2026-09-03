Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi: Nikâhta duygusal anlar yaşandı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Paris'te gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarını tamamlayan çift, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çift, hayatlarının en özel günlerinden birini yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR Nikâh töreninin ardından duygusal anlar yaşayan Bastık ve Tütüncü, mutluluk gözyaşlarına hâkim olamadı. Çiftin düğününden renkli ve romantik anlar ise davetliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

KLASİK OTOMOBİL TERCİHİ Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, düğünlerinde gelin arabası olarak klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti. Çiftin mutluluğunu yansıtan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

GELİN ÇİÇEĞİ ELEŞTİRİLDİ Nikâhın ardından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşılırken, bazı kullanıcılar Zeynep Bastık'ın gelinlik tercihine yönelik eleştirilerde bulundu. Sade bir gelinlik tercih eden ünlü şarkıcının elindeki çiçek de sosyal medyada gündem olan detaylar arasında yer aldı.