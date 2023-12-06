06 Aralık 2023, Çarşamba
Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem
Fehmi Karadere, kardeşi Nagihan Karadere'nin ailesi tarafından reddedildiğini iddia etmiş, haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde yeniden Survivor'a gitmek için gün sayan eski milli atlet, kardeşinin olay açıklamaları ve ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiği iddiasına açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 14:29
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