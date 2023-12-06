Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

'AÇ KÖPEK!'

Çevresinde bulunan bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığı öğrenilen Nagihan Karadere paylaşımına şu ifadeleri düşmüştü, "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Geleceğin varsa göreceğin de var. Yok öyle yağma…"