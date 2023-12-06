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Haberler Galeri Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

Fehmi Karadere, kardeşi Nagihan Karadere'nin ailesi tarafından reddedildiğini iddia etmiş, haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde yeniden Survivor'a gitmek için gün sayan eski milli atlet, kardeşinin olay açıklamaları ve ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiği iddiasına açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 14:29
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Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde aldığı tehdit sonrası KADES uygulamasının görüntüsünü paylaşarak tehditlere boyun eğmediğini belirtmişti.

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Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

'AÇ KÖPEK!'

Çevresinde bulunan bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığı öğrenilen Nagihan Karadere paylaşımına şu ifadeleri düşmüştü, "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Geleceğin varsa göreceğin de var. Yok öyle yağma…"

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Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

"Eceline susayan köpek camii duvarına işermiş… Hadi bakalım bekliyorum!!! Elinden geleni de ardına koyma aç köpek!"

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Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

Daha sonra 38 yaşındaki sporcunun kardeşi Fehmi Karadere, sosyal medyada şoke eden paylaşımlara imza attı.

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Evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü: Evladımın rızkını kimseye yedirmem

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.