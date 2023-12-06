06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

Pınar Eliçe arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan fenomenler hakkında konuşan şarkıcı, "Yanlış insanlara yanlış paralar verildi" diyerek isyan etti. TikTok'un kapatılması gerektiğini belirten Eliçe, "Hiçbir etik değer olmayan mecra" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:37
  • 1
  • 143
Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

Pınar Eliçe, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı City's'de görüntülendi. Haftalardır gündemden düşmeyen sosyal medya yayınları ve fenomenler konusunda tepkisini dile getiren ünlü şarkıcı, "Yanlış insanlara yanlış paralar verildi" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 143
Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

Nişantaşı'nda spor tarzıyla dikkat çeken Pınar Eliçe, "Bu kombinle gezmek harika. Sahne kadını olduğum için tüylü terliğim ve şıkırtım olmazsa olmazım. Yoğun konserler olunca her gün giyin, saç ve makyaj... Bugün nasıl mutluyum anlatamam. Sahne kıyafetleri ağır oluyor, taşımak zor. Kaç kere düşme tehlikesi atlattım. Kars konserinde eteğe bastım. Dönerken başım döndü, kendimi 20'li yaşlarda hissettim herhalde. Son anda toplayıp düşmedim" dedi.

  • 3
  • 143
Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

"İLK SAHNE KIYAFETİM ANNEMDE"

53 kilo olduğunu ve formuna dikkat ettiğini belirten şarkıcı, "Sahnede giydiğiniz kıyafeti bir daha giyiyor musunuz?" sorusuna, "Giydiğimi kıyafeti bir daha giymiyorum. İleride internette satışa koyacağım. Şu anda 15-20 tane var. Hepsi pahalı. Sahne söz konuysa en iyisi olmalı. İlk sahne kıyafetim annemin evinde duruyor" yanıtını verdi.

  • 4
  • 143
Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

"SOSYETE PAZARINA GİDİYORUM"

Lükse düşkün olmadığını vurgulayan 51 yaşındaki sanatçı, "Ayakkabı ve çantada paraya acımıyorum. Pazarda da beğendim bir şey olur. Onu tişörtle kombinliyebilirim. Yeşilköy'de sosyete pazarına gidiyorum" dedi.

  • 5
  • 143
Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

"TIKTOK KAPATILSIN"

Son dönemde gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenleri hakkında Pınar Eliçe, "Yaşadığım hayatın dörtte birini bile paylaşmıyorum. Gittiğim yerler ve ülkeleri paylaşmıyorum. Paylaşsam yaptıklarımı onlardan daha çok. Hiçbir şey görmemiş ve sonradan görmelere imkanı verirsen olacağı budur. Yanlış insanlara yanlış paralar verildi. TikTok'a da karşıyım, kapatılsın. Hamile kadın göğsünü açıp para kazanıyor. Hiçbir etik değer olmayan mecra" ifadelerini kullandı.