Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”

"İLK SAHNE KIYAFETİM ANNEMDE"

53 kilo olduğunu ve formuna dikkat ettiğini belirten şarkıcı, "Sahnede giydiğiniz kıyafeti bir daha giyiyor musunuz?" sorusuna, "Giydiğimi kıyafeti bir daha giymiyorum. İleride internette satışa koyacağım. Şu anda 15-20 tane var. Hepsi pahalı. Sahne söz konuysa en iyisi olmalı. İlk sahne kıyafetim annemin evinde duruyor" yanıtını verdi.