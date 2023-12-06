06 Aralık 2023, Çarşamba
Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! “Yanlış insanlara yanlış paralar verildi”
Pınar Eliçe arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan fenomenler hakkında konuşan şarkıcı, "Yanlış insanlara yanlış paralar verildi" diyerek isyan etti. TikTok'un kapatılması gerektiğini belirten Eliçe, "Hiçbir etik değer olmayan mecra" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:37
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