Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı
İçerik üreticisi Eylül Öztürk, geçirdiği kapsamlı estetik operasyonun ardından son halini takipçileriyle paylaştı. ABD'den Türkiye'ye gelen Öztürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yaşadıklarını da sosyal medya hesabından anlattı.
ABD'den estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye gelen ünlü fenomen Eylül Öztürk, yaklaşık 6 saat süren kapsamlı ameliyatının ardından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine geldi.
YAPTIRDIĞI ESTETİK İŞLEMLER
Ameliyat öncesinde yaptıracağı işlemleri açıklayan fenomen isim, "Orta yüz germe, 'fox eye' dedikleri göz çektirme, göz kapağı aldırma ve dudak kaldırma yaptıracağım" ifadelerini kullandı.
Operasyon öncesinde takipçileriyle esprili bir paylaşım yapan Öztürk, "6 saate yakın sürecekmiş bacılarım" dedi.
"AYILAYIM, ANLATACAĞIM"
Ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yapmaya devam eden Öztürk, narkozun etkisindeyken yaşadığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Kızlar, bir ayılayım anlatacağım. Hâlâ kafam güzel" sözleriyle ameliyat sonrası durumunu anlattı.
SEVGİLİSİ DURUMUNU PAYLAŞTI
Başı sarılı ve yüzü bantlı halde dinlenen Eylül Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin sevgilisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Öztürk'ün operasyon sonrasında bir süre zorlandığını belirten sevgilisi, "Az önce kustu, bayağı bir kendine geldi ama genel olarak bayağı baygın" ve ardından "Uyudu" notlarını paylaştı.