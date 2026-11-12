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Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçerik üreticisi Eylül Öztürk, geçirdiği kapsamlı estetik operasyonun ardından son halini takipçileriyle paylaştı. ABD'den Türkiye'ye gelen Öztürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yaşadıklarını da sosyal medya hesabından anlattı.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 1

ABD'den estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye gelen ünlü fenomen Eylül Öztürk, yaklaşık 6 saat süren kapsamlı ameliyatının ardından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine geldi.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 2

YAPTIRDIĞI ESTETİK İŞLEMLER

Ameliyat öncesinde yaptıracağı işlemleri açıklayan fenomen isim, "Orta yüz germe, 'fox eye' dedikleri göz çektirme, göz kapağı aldırma ve dudak kaldırma yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 3

Operasyon öncesinde takipçileriyle esprili bir paylaşım yapan Öztürk, "6 saate yakın sürecekmiş bacılarım" dedi.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 4

"AYILAYIM, ANLATACAĞIM"

Ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yapmaya devam eden Öztürk, narkozun etkisindeyken yaşadığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Kızlar, bir ayılayım anlatacağım. Hâlâ kafam güzel" sözleriyle ameliyat sonrası durumunu anlattı.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 5

SEVGİLİSİ DURUMUNU PAYLAŞTI

Başı sarılı ve yüzü bantlı halde dinlenen Eylül Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin sevgilisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Öztürk'ün operasyon sonrasında bir süre zorlandığını belirten sevgilisi, "Az önce kustu, bayağı bir kendine geldi ama genel olarak bayağı baygın" ve ardından "Uyudu" notlarını paylaştı.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 6

SON HALİNİ GÖSTERDİ

Tamamen ayıldıktan sonra ameliyat sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Eylül Öztürk, estetik operasyonun ardından son halini de takipçileriyle paylaştı.

Eylül Öztürk'ün estetik sonrası son hali gündem oldu! Bakın neler yaptırdı 7

"100 BİN DOLAR HARCADI" İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan fenomen isim, operasyon için 100 bin dolar harcadığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Öztürk, "Yok, direkt hastaneyi satın aldı saysaydınız. Dün paylaşmama rağmen yapıyorlar bir de" ifadelerini kullanarak söz konusu iddialara tepki gösterdi.

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