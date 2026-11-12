Ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yapmaya devam eden Öztürk, narkozun etkisindeyken yaşadığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Kızlar, bir ayılayım anlatacağım. Hâlâ kafam güzel" sözleriyle ameliyat sonrası durumunu anlattı.

SEVGİLİSİ DURUMUNU PAYLAŞTI

Başı sarılı ve yüzü bantlı halde dinlenen Eylül Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin sevgilisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Öztürk'ün operasyon sonrasında bir süre zorlandığını belirten sevgilisi, "Az önce kustu, bayağı bir kendine geldi ama genel olarak bayağı baygın" ve ardından "Uyudu" notlarını paylaştı.