Kardeş için fedakarlık, aşk için mücadele: Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da heyecan giderek tırmanıyor. Kardeşini bulmak için sınırları zorlayan Uzay, kendisini Hasan'la birlikte cezaevinde bulurken geçmişin hesapları yeniden açılıyor. Ziyankar'da ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 22. bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

22. BÖLÜM ÖZETİ Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, bencilliğine rağmen kaçmayı başaramaz. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları büyük bir engelle karşılaşır. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İzledikleri görüntülerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu durum ne çiftleri ne de Hasan'ı eskisi gibi bırakacaktır.

Rami'nin yaralanması, Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice karıştırır. Melek ise ailesiyle bağları kopma noktasına gelirken henüz son sözünü söylemeye niyetli değildir.